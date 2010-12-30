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Dünya

2010'DA 57 GAZETECİ ÖLDÜRÜLDÜ PARİS (A.A)

30 Aralık 2010 16:54

-2010'DA 57 GAZETECİ ÖLDÜRÜLDÜ PARİS (A.A) - 30.12.2010 - Fransız sivil toplum kuruluşu Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü (Reporters sans Frontières-RSF) 2010 yılında dünya çapında 57 gazetecinin öldürüldüğünü bildirdi.   RSF'nin yıllık raporuna göre, 11 gazetecinin ölümüyle Pakistan'ın, bu yıl en çok gazeteci ölümlerinin görüldüğü ülke olduğu ifade edildi.   Raporda, dünya çapında gazeteci ölümlerinin 2009 yılına göre yüzde 25 oranında azaldığı, ancak 2009 yılında 33 kaçırma vakası görülürken, 2010 yılında 51 vaka ile kaçırma olaylarının çarpıcı biçimde arttığına işaret edildi. Raporda ayrıca, gazetecilerin, adam kaçıranlar için ''pazarlık kozu''na dönüştüğü kaydedildi.  Bu ayın başında Gazetecileri Koruma Komitesi'nden yapılan açıklamada ise 2010 yılında dünya çapında 42 medya çalışanının öldürüldüğü belirtilmişti. 

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