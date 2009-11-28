2010'da 117 gün tatil

Kamu çalışanları, gelecek yıl 248 gün çalışacak, 117 gün tatil yapacak.



2010'da yeni yıl tatili, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı ile 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda birer gün, Ramazan Bayramı'nda 3,5, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda 1,5 ve Kurban Bayramı'nda da 4,5 gün resmi tatil olacak.



16 Kasım Salı ile 20 Kasım Cumartesi günleri arasında gerçekleşecek Kurban Bayramı'nın Arife günü olan 15 Kasım Pazartesi günü tümüyle idari tatil ilan edilirse bayram tatili, hafta sonlarıyla birlikte 9 gün olacak. Böylece kamu görevlileri, sadece 17 gün çalışarak en az mesaiyi Kasımda harcamış olacak.





23 gün resmi tatil



Gelecek yıl, yeni yıl, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı, 30 Ağustos Zafer Bayramı, Ramazan Bayramı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Kurban Bayramı tatili ile kamu çalışanlarının resmi tatil gün sayısı 13'e ulaşacak.



Cuma gününe denk geldiği için hafta sonuyla birleşen yeni yıl ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tatilleri 3'er gün, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatili ise 3,5 güne çıkacak.



İlk günü perşembeye rastlayan Ramazan Bayramı tatili, arife günü ve hafta sonu ile birleşince 4,5 gün sürecek.



Öte yandan 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı çarşamba, 30 Ağustos Zafer Bayramı ise pazartesiye rastladığı için hafta sonu tatilleriyle birleşmiyor. Resmi tatil olan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ise cumartesiye denk geliyor.



2010'da hafta sonları dışında fazladan tatil bulunmayan Mart, Haziran, Temmuz ve Aralık en çok çalışılacak aylar olacak.



Buna karşın gelecek yıl tatil özlemi duyanlar Kasım ayını adeta iple çekecekler. Kamu çalışanları, gelecek yıl 9 güne uzaması durumunda Kurban Bayramı tatilinin yaşanacağı Kasımda sadece 17 gün çalışacak.



Kamu çalışanı, 2010 yılında 248 günü çalışarak, 117 günü dinlenerek geçirecek. 30 günlük yıllık yasal izin kullanıldığı var sayıldığında dinlenme süresi 147 güne çıkacak.



2010 yılı resmi tatil günleri şöyle:



1 Ocak Cuma Yeni Yıl Tatili

23 Nisan Cuma Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs Cumartesi Emek ve Dayanışma Günü

19 Mayıs Çarşamba Gençlik ve Spor Bayramı

30 Ağustos Pazartesi Zafer Bayramı

8-11 Eylül Ramazan Bayramı

28-29 Ekim Cumhuriyet Bayramı (1,5 gün)

15-19 Kasım Kurban Bayramı