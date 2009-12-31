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Ekonomi

2010’a zamla giriliyor

Akaryakıtta 15 Temmuz'daki ÖTV artışının ardından, ikinci vergi artışı yılın son gününde geldi.

31 Aralık 2009 02:00

Akaryakıtta 15 Temmuz'daki ÖTV artışının ardından, ikinci vergi artışı yılın son gününde geldi.

Bakanlar Kurulu, benzinde 20, motorinde 15, LPG'de de 18 kuruşluk litre başına vergi artışı yaptı.Vergi artışları firmaların satış fiyatına KDV'de ekleneceği için bu rakamların da üstünde yansıyacak.

15 Temmuz'da benzine yapılan 20 kuruşluk vergi artışı pompa fiyatlarına 23,6 kuruş olarak yansımıştı. Motorin fiyatlarında ise litredeki fiyat artışı 18 kuruş olmuştu. Temmuz zammıyla 45 litrelik benzin deposunun dolum fiyatı 9 lira artmıştı. Benzine aynı tutarda vergi artışı yapıldığı için benzer bir yükselişin fiyatlara yansıması bekleniyor.

Hükümet akaryatın yanı sıra sigara ve tütün ürünleriyle bira, şarap , rakı gibi alkollü içkilerin vergilerini de yeniden düzenledi.

2010'da geçerli olacak motorlu taşıtlar vergisi ise yüzde 3, 3 arttı. Motorlu taşıtlar vergisi, yüzde 2,2 olan yeniden değerleme oranının da üstünde oldu.

Ayrıca hükümet, damga vergisi ve bazı işlemlerde alınan maktu harçları da yüzde 10 artırdı.

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