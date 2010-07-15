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Spor

2010 YOL BİSİKLETİ AVRUPA ŞAMPİYONASI BAŞLADI ANKARA (A.A)

15 Temmuz 2010 15:25

-2010 YOL BİSİKLETİ AVRUPA ŞAMPİYONASI BAŞLADI ANKARA (A.A) - 15.07.2010 - 2010 Yol Bisikleti Avrupa Şampiyonası, Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Sağlam'ın start vermesiyle başladı. Türkiye'de ilk kez düzenlenen ve Ankara'nın ev sahipliği yaptığı şampiyona, elit bayanlar zamana karşı yarışı ile başladı. Bu kategoride 31 sporcu start aldı.  Bu kategoride ilk start alan sporcular arasında Türk Milli Takımı'ndan Mehtap Demircioğlu yer alırken, Duygu Çokal 6., Gül Çelebi ise 16. sırada yarışmaya başladı. Sporcular, 1'er dakika arayla start aldığı zamana karşı yarışta, Anıtpark'tan başlayarak, 25.9 kilometrelik parkuru en kısa sürede bitirmek için pedal çeviriyor.

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