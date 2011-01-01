-2010 YILINDA YATIRIM ARAÇLARI İSTANBUL (A.A) - 01.01.2011 - Borsa'da işlem gören hisse senetlerine yatırım yapanlar 2010 yılını yüzde 24,95 oranında kazançla kapattı. Hisse senedi, altın, (A) Tipi fonlar ve İsviçre Frangı muhtemel enflasyonun üstünde bir artış gösterirken, dolar, avro, banka faizi ve repoda parasını değerlendirenler tatminkar bir getiri elde edemediler. Hazine kağıtlarına yatırım yapanlar ise beklenen enflasyona yakın bir artışa razı oldular. Altın yatırımcısı yüzde 32-33 dolayında yıllık getiri sağlarken, yılın son günlerinde yaptığı atakla yüzde 14,14'lük artışa ulaşan İsviçre Frangı dışındaki döviz yatırımcısı 2010 yılında beklediğini bulamadı. Seçtikleri yatırım araçları ile çok yüksek oranlarda olmasa da getiri sağlayarak parasını değerlendirme çabası içinde olan yatırımcılar, yüzde 7'nin biraz üzerinde gerçekleşmesi beklenen enflasyondan da korunmuş oldular. 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 2010 yılında yüzde 32,86, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 32,96 oranında arttı. Dövizde ABD Doları'nın yıllık değer artışı yüzde 3,54 olurken, avrodaki düşüş yüzde 3,85 olarak gerçekleşti. Bankalar ve aracı kurumlar tarafından oluşturulan yatırım fonlarına katılma belgelerine yatırım yapanlar 2010 yılında ortalama yüzde 6,38 oranında getiri elde ettiler. Hisse senedi ağırlıklı olan A Tipi fonlar 2010 yılında ortalama yüzde 18,17 oranında değer kazanırken, B tipi fonlardaki artış yüzde 4,51'de kaldı. -HİSSE SENETLERİ PİYASASI...- Aylık bazda bakıldığında İMKB 100 Endeksi en büyük artışı yüzde 13,55 ile mart ayında gerçekleştirdi. En büyük düşüş ise yüzde 9,05 ile Şubat ayında oldu. 2009 yılını 52,825.02 puandan tamamlayan İMKB Ulusal-100 Endeksi, yıllık bazda 13.179.46 puan ve ortalama yüzde 24,95'lik artışla 2010 yılını 66,004.48 puandan kapattı. Yıl boyunca İMKB Mali Endeksi 19.839,09 puan artarak 99.602,32 puana, İMKB Sanayi Endeksi 14.604,35 puan artarak 52.503,36 puana ve İMKB Hizmetler Endeksi 6.516,23 puan artarak 42,650.40 puana yükseldi. Böylece, mali grup hisseler 2010 yılında ortalama yüzde 24,87, sanayi grubu hisseler ortalama yüzde 38,53 ve hizmetler grubu hisseler ortalama yüzde 18,03 oranında değer kazandı. -EN ÇOK KAZANDIRAN VE KAYBETTİRENLER- 2010 yılında İMKB hisse senetleri piyasasında işlem gören toplam 347 hisse senedinden 285'i değer kazanırken, 61'i değer yitirdi, 1 hisse senedi değişim göstermedi. -DÖVİZ- İstanbul serbest piyasada alınıp satılan döviz türlerinden ABD Dolarının İstanbul serbest piyasa satış fiyatı 2010 sonunda yüzde 3,54 oranında ve 0.0530 liralık artışla 1.4970 liradan 1.5500 liraya çıkarken, avro yüzde 3,85 oranında ve 0.0830 liralık düşüşle 2.1550 liradan 2.0720 liraya indi. İngiliz Sterlini yıllık bazda yüzde 0,82 düşerek, 2.4300 liradan 2.4100 liraya gerildi. İsviçre Frangı yüzde 14,14 artarak 1.4500 liradan 1.6250 liraya çıktı ve dövizdeki en iyi performansı gösteren para birimi oldu. -ALTIN- İstanbul Kapalıçarşı'da işlem gören geleneksel yatırım aracı altın, 2010 yılını yüzde 32,86'lık getiriyle tamamladı. 2009 yıl sonunda 52,95 lira olan 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 17,40 lira artarak 2010 yıl sonunda 70,35 liradan kapandı. 2009 yıl sonunda 355,00 liradan satılan Cumhuriyet altını, 2010 sonunda 117,00 liralık artışla 462,00 liraya çıktı ve yıl boyunca yüzde 32,96 oranında artış kaydetti. İstanbul Altın Borsası'nda (İAB) işlem gören 24 ayar külçe altının 2009 yıl sonunda 52.92 lira olan gram fiyatı, 2010 sonunda 17,53 liralık artışla 70,45 liraya yükseldi. İAB'de işlem gören külçe altının yıllık değer artışı da yüzde 33,13 olarak gerçekleşti. -YATIRIM FONLARI- Menkul kıymet yatırım fonlarına katılma belgelerinin yıllık ortalama değer artışı yüzde 6,38 olarak gerçekleşti. 2009 yılını 986.082 puanla kapayan A.A Bileşik Fon Endeksi, 2010 yılı boyunca 62.901 puanlık artışla 1.048.983 puana çıktı. (A) tipi fonlardaki artış yüzde 18,17'yi bulurken, (B) tipi fonlardaki artış yüzde 4,51'de kaldı. 2010 yılı içinde işlem gören 318 yatırım fonundan 304'ü değer kazanırken, 14'ü düşüş gösterdi. -BONO-FAİZ-REPO- İMKB Tahvil ve Bono Piyasası'nda 2009 sonunda oluşan ortalama oranlar ve DİBS getiri endeksleri üzerinden yapılan hesaplamalarla, yatırımcıların birikimlerini devlet tahvilinde değerlendirdiklerini varsaydığımızda, elde ettikleri net getiriler yüzde 9 dolayında oldu. 31 Aralık 2003 bazlı İMKB DİBS (Devlet İç Borçlanma Senetleri) Endeksleri dikkate alınarak yapılan hesaplamalara göre, iskontolu DİBS'lerden oluşan portföyün eşit ağırlıklı ortalama getirisini yansıtan Eşit Ağırlıklı Genel Endeks 2010 yılı boyunca yüzde 9,20 oranında arttı. İskontolu DİBS'lerden oluşan portföyün piyasa değeri ağırlıklı ortalama getirisini yansıtan Piyasa Değeri Ağırlıklı Genel Endeks ise yıl boyunca yüzde 9,38 oranında artış gösterdi. Önde gelen 10 bankanın ortalamaları dikkate alınarak 2009 yıl sonundaki oranlardan parasını 1 yıl vadeli mevduatta değerlendiren yatırımcılar 2010 yıl sonunda yüzde 6,80 dolayında net getiri elde ettiler. 2009 sonunda bu 10 bankanın yıllık bazda yüzde 6.5-9.25 aralığında olan faiz oranları 2010 sonunda yüzde 6.5-8.5 aralığına geriledi. 31 Aralık 2003 bazlı İMKB DİBS (Devlet İç Borçlanma Senetleri) Endeksleri kapsamında hesaplanan Repo Endeksi 2010 yılı boyunca yüzde 5,78 artışla 232,28'e çıktı.