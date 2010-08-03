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2010 YAZ KARARNAMESİ GÖRÜŞÜLMEYE BAŞLANDI ANKARA (A.A)

03 Ağustos 2010 13:18

-2010 YAZ KARARNAMESİ GÖRÜŞÜLMEYE BAŞLANDI ANKARA (A.A) - 03.08.2010 - Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK), bin 325 adli hakim ve savcı, 138 mahkeme başkanı ve cumhuriyet başsavcısı ile 135 idari hakim ve savcının atamalarıyla ilgili 2010 yaz kararnamesini görüşmeye başladı. HSYK, Dikmen Hakimevinde toplandı.  HSYK Başkanvekili Kadir Özbek başkanlığındaki toplantıya kurulun Yargıtay ve Danıştaydan seçilen üyeleri ile Adalet Bakanlığı Müsteşarı Ahmet Kahraman katılıyor. Kurul, Adalet Bakanlığınca gönderilen bin 325 adli hakim ve savcı, 138 mahkeme başkanı ve cumhuriyet başsavcısı ile 135 idari hakim ve savcının atamalarıyla ilgili taslağı görüşecek.

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