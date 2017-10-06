"2010 referandumunda MHP'li vekile, gizli kamerayla şantaj yapıldı"

Hürriyet yazarı Sedat Ergin, 2010 referandumunda MHP'li vekile, gizli kamerayla şantaj yapıldığını yazdı. Ergin, "Cemaatin bu operasyonuna hedef olan milletvekilinin 15 Mart’ta aday olmadığını" söyledi.

Ergin'in Hürriyet'te "FETÖ, vantilatördeki gizli kamera ve anayasa reformu" başlığıyla (6 Ekim 2017) yayımlanan yazısı şöyle:

Yazının başlığında geçen üç konu arasında nasıl bir ilişkinin olduğunu merak edebilirsiniz. Anlatalım...

Önce yapılan yasadışı telefon dinlemelerle özel hayatı üzerinden hedef alınabilecek bir milletvekili bulunur.

Hedef saptandıktan sonra sahadaki operasyonel aşamaya geçilir. Milletvekili izlemeye alınarak gittiği Çankaya’daki ev tespit edilir. Sıra eve girilip ses ve görüntü aktarmaya yarayan cihazın yerleştirilmesine gelir.

Tarih 30 Eylül 2009... Operasyonu İlter Usta, Enes Çığci ve Sedat Zavar adlı üç polis yürütür. Üçü de Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı’nda çalışmaktadır. Cihaz salonda tavandaki lambanın içine yerleştirilir.Cihaz, içerideki görüntüyü evin dışındaki obzervasyon (gözlem) aracına yansıtan bir aktarıcıdır.

Gelgelelim istenildiği şekilde uygun kalitede görüntü bir türlü alınamaz. Ekip, bunun üzerine aynı dairede çalışan teknik becerisine güvendikleri Cengiz Söğüt’ü de yanlarına alarak Çankaya’daki eve bir daha girerler. Söğüt, tavan lambalarına yerleştirilen ses ve görüntü aktarma cihazının ayarlarını gözden geçirir.

Söğüt, dairenin içindeyken bir şey daha yapar; salonda bulunan vantilatörün fotoğrafını çeker. Daha sonra vantilatörün aynısını satın alıp içine görüntü aktarmaya yarayan cihazı yerleştirirler. Ardından eve üçüncü kez girilir ve eskisi götürülüp yerine içi kameralı yeni vantilatör konur.

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Tarih 5 Mayıs 2010. Aradan tam yedi ay geçmiştir. TBMM Genel Kurulu’nda AK Parti hükümetinin sunduğu anayasa değişikliği tasarısının oylamasında sona gelinmiştir. O gece HSYK’nın yeniden yapılanmasına ilişkin 23. madde de dahil olmak üzere tasarının son bölümü görüşülecek ve daha sonra paketin tümü oylanacaktır. En kritik oylama yapılacaktır.

Anayasa değişikliğinin halkoylamasına götürülebilmesi için genel kurulda 330 oyun üzerinde oy alması gerekmektedir. Siyasi partilerin kapatılmasını zorlaştıran madde Meclis’te 336 milletvekili bulunan AK Parti’deki fireler nedeniyle genel kurulda reddedildiği için hassas bir durum ortaya çıkmıştır.

Anayasa paketinin geçmesi için hükümete destek veren, bu yönde bütün ağırlığını koyan bir güç merkezi de TBMM Genel Kurulu’nda bir kaza olmasını önlemek, paketin 330 eşiği üzerinde emniyetli bir şekilde geçmesini sağlamak üzere devrededir.

İşi sağlama almak için bakın ne yaparlar?

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5 Mayıs 2010 günü saat tam 17.50’de bir MHP milletvekilinin telefonu çalar. Aranan, kameralı vantilatörün konduğu evdeki milletvekilidir. Arayan kişi, kendisini Mehmet Yılmaz diye tanıtarak “Bugünkü anayasa oylamasında ret oyu verirsen senin kasedin var onu yayınlayacağız” diye açıktan tehdit eder.

Teknik kayıtlara göre, bu telefon görüşmesi toplam 55 saniye sürmüştür.

Şantaj milletvekilinin tutumunu etkilemez. Paketin tümü 336 oyla kabul edilirken 72 ‘Hayır’ oyu çıkar. Toplam 69 milletvekili bulunan MHP grubu blok ret oyu vermiştir. CHP oylamaya katılmaz.

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Çete, projektörlerini sonraki dönemde bu MHP milletvekili üzerinden çekmez. Yaklaşık bir yıl sonra 15 Haziran 2011 genel seçimine gidilirken bütün dikkatler partilerin açıklayacakları milletvekili listelerine çevrilmiştir.

Mart ayının ortalarına doğru “ulkucugazete.com” isimle sitede Çankaya’daki evde salondaki vantilatöre yerleştirilen cihaz üzerinden alınan görüntüler yayımlanır. Bu internet sitesine düşen görüntüler, hemen ardından “habervaktim.com”, “aktifhaber.com” ve “objektifhaber.com” gibi Gülen cemaatine ve iktidara yakın internet sitelerinde haberleştirilir.

Cemaatin bu operasyonuna hedef olan milletvekili 15 Mart’ta aday olmayacağını açıklar.

Çankaya’daki eve giren irade, kayıtları önce anayasa değişikliği için şantaj amacıyla kullanmış, görüntüleri arşivde bir yıl bekletmiş, daha sonra seçim öncesi bu milletvekilinin seçimini engellemek için kullanmıştır. Bu yapılırken MHP’nin imajına da darbe indirilerek baraj altı kalmasının hedeflendiğini tahmin etmek güç değildir.

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İlker Usta, FETÖ/PDY bağlantılı olarak tutukludur. FETÖ/PDY bağlantılı Enes Çığcifirardadır. ByLock kullanıcısı çıkan Sedat Zavar FETÖ/PDY’den tutukludur. Dört kişilik ekipten FETÖ/PDY bağlantısı bulunmayan tek kişi teknik destek sağlayan ve eve girip kameralı vantilatörü yerleştirdiğini itiraf eden Cengiz Söğüt’tür.

İsterseniz 2010 anayasa reformuna bir de bu gözle bakabilirsiniz...