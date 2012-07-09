2010 KPSS'deki kopyacıları MİT bile bulamadı

Hafta sonu yapılan KPSS sınavına kopya iddiaları damgasını vururken; 2010 KPSS eğitim bilimleri sınav sorularının sızdırılarak kopya çekilmesi üzerine başlatılan soruşturma da 2. yılını doldurdu. Başbakan Tayyip Erdoğan’ın faillerin bulunması için MİT’e bile talimat vermesi olayı çözmeye yetmedi. Savcılık, Emniyet, MİT ve DDK’nin dört koldan araştırdığı kopya skandalı yılan hikâyesine döndü.

2010 yılındaki KPSS sınavı, 10-11 Temmuz 2010 tarihlerinde yapıldı. Yaklaşık bir ay sonra açıklanan sonuçlar, büyük şüphe doğurdu çünkü KPSS’nin eğitim bilimleri bölümündeki tüm soruları 350 aday doğru yanıtlamıştı. ÖSYM, ilk anda kopya savlarını yalanladı. Ancak, sınava birlikte giren bazı evli çiftlerin de tam puan aldığının ortaya çıkması kuşkuları artırdı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Soruşturmanın başına ise Memur Suçları Soruşturma Bürosu Savcısı Şadan Sakınan atandı. Sakınan, daha sonra bu bürodan sorumlu başsavcı vekili oldu.



‘Cemaatle ilişkili’



Isparta’nın Yalvaç ilçesinde çobanlık yapan öğretmen Baki Saçı sınav öncesinde arkadaşı Berat Koşucu tarafından kendisine “Sana bir hediyem var” diye mail atıldığını söyleyerek, soruların çalınması ile cemaatin ilişkisi olabileceğini açıkladı. ÖSYM Başkanı Ünal Yarımağan istifa etmek zorunda kaldı. Yerine ise YGS skandalı ile gündeme gelecek olan Ali Demir getirildi. Yeniden yapılan sınavda ise 350 tam puancıdan 80’i sınava girmedi. Sınava giren diğer birinciler ise yeni sınavda adeta döküldü.

Savcılık, Meteksan ve ÖSYM yetkililerinin malvarlığını incelemeye aldı. Devlet Denetleme Kurulu (DDK) da inceleme başlattı. MİT Müsteşarı Hakan Fidan’la görüşen Erdoğan da kopya skandalının araştırılmasını istedi. Devletin dört koldan araştırdığı KPSS kopya skandalı, aradan geçen 2 yıla karşın çözülemedi.

Bu skandalın 3. yılında KPSS’de kopya iddialarının yeniden gündeme gelmesiyle, BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ise sosyal medyada hiciv dolu mesajlar verdi. KPSS sorularının çalındığı iddialarıyla ilgili KCK bağlantılı olduğu ileri sürülen 40 kişinin gözaltına alınmasına tepki gösteren Demirtaş, “Cemaat, KPSS kepazeliğinde yakayı yine ele verince, işi KCK’ye vurmuşlar anlaşılan” diye yazdı.