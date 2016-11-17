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2010 KPSS soruşturmasında yeni 'FETÖ' iddianamesi

İddianamede Gülen'in akrabası ve Mehmet Baransu'nun abisi de yer alıyor

17 Kasım 2016 13:09

 Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2010 KPSS sorularının sızdırılmasına ilişkin soruşturma kapsamında "FETÖ/PDY üyesi olmak", "resmi belgede sahtecilik" ile "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçlarından 91 şüpheli hakkında daha iddianame düzenleyerek, Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi.

İddianamede, Fethullah Gülen'in akrabası Muhammet Sait Gülen ve gazeteci Mehmet Baransu'nun ağabeyi Yalçın Baransu ile eşi de bulunuyor.

İddianamenin kabulü halinde 2010 KPSS'ye ilişkin açılan dava sayısı 5'e, bu davalarda yargılanan kişi sayısı 475'e yükselecek.

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2010 KPSSiddianameyenisavcılıkFETÖ

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