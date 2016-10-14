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2010 KPSS soruşturmasında aralarında 2 aylık bebeği bulunan 25 kişi tutuklandı!

Ankara merkezli yürütülen 2010 KPSS soruşturması kapsamında mahkemeye sevk edilen 27 kişiden 25'i tutuklandı

14 Ekim 2016 03:06

Ankara merkezli yürütülen 2010 KPSS soruşturması kapsamında tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen 27 kişiden, aralarında iki aylık bebeği ile gündeme gelen Hatice Ablak'ın da bulunduğu 25 kişi tutuklandı.

Doğan Haber Ajansı'nda (DHA) yer alan habere göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 2010 yılındaki KPSS sorularının sızdırılması iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 27 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde Ankara Adliyesi'ne sevk edildi.

Savcılık tarafından ifadeleri alınan şüphelilerden 27'sinin tutuklama istemiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilmesinin ardından, mahkemece aralarında iki aylık bebeği ile gündeme gelen Hatice Ablak'ın da bulunduğu 25 kişi tutuklandı. 

 

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