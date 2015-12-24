2010 KPSS iptal edilirse 10 bin kişinin memuriyeti tehlikeye girecek

2010’un Temmuz ayında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı’nın (KPSS), Eğitim Bilimleri sınavı soruların sınavdan önce dışarıya sızdığı iddiaları üzerine, Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından iptal edilmişti. Sınavda Genel Yetenek ve Genel Kültür sınavlarının iptal edilmemesi üzerine iki vatandaşın açtığı davayı haklı bulan Danıştay, sınavın bölümlerinin iptal edilmesine karar verirse 8-10 bin kişinin memuriyeti tehlikeye girecek.

Habertürk’ten Fevzi Çakır'ın haberine göre Temmuz 2010’da yapılan KPSS sorularının sınavdan önce dışarıya sızdırıldığı iddiaları üzerine, YÖK Denetleme Kurulu harekete geçmişti. 7 kişiden oluşan uzman heyet, iddiaları araştırmak üzere görevlendirildi. Heyetin 8 Eylül 2010’da hazırladığı raporda, Eğitim Bilimleri ve Genel Yetenek sınavlarında en başarılı adayların önemli bir bölümünün karı-koca, kardeş ya da akraba olduğuna işaret edildi; bu isimlerin çoğunun aynı site, cadde ve sokakta yaşadığı belirtildi. Raporda, “KPSS Eğitim Bilimleri ve Genel Yetenek sorularının sınav öncesinde sayıları binlerle ifade edilecek adaya ulaştırıldığı, bu anlamda bir usulsüzlük gerçekleştiği kanaatine varılmıştır” denildi.

Eğitim Bilimleri sınavı iptal

ÖSYM Yürütme Kurulu, hazırlanan rapor üzerine 17 Eylül 2010’da toplanarak “telafisi mümkün olmayan zararların ortaya çıkmasını engellemek için” Eğitim Bilimleri Sınavı’nın iptaline karar verdi. Ancak Genel Yetenek ve Genel Kültür sınavları iptal edilmedi. ÖSYM Yürütme Kurulu’nun kararı doğrultusunda, Eğitim Bilimleri Sınavı tekrarlandı. İptal edilen Eğitim Bilimleri Sınavı’nda 100 ve üzeri soruya doğru cevap veren 3 bin 227 adaydan önemli bir kısmı, tekrarlanan sınava girmedi. Öğretmen olmaktan vazgeçen bu adaylar, iptal edilmeyen Genel Yetenek ve Genel Kültür alanından aldıkları puanla kamuda düz memur olmayı tercih etti.

Ancak sınava giren ve yapılan usulsüzlük nedeniyle mağdur olduğunu savunan 2 kişi, 2010 KPSS’deki Genel Yetenek, Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri sınav soru-cevaplarının yüzlerce adaya servis edildiğini belirterek 3 sınavın da iptali istemiyle Ankara İdare Mahkemesi’ne dava açtı. “Eğitim Bilimleri Sınavı’nın ‘objektifliğini ve güvenirliğini’ kaybettiği için zaten iptal edildiğine” vurgu yapan mahkeme, Genel Yetenek ve Genel Kültür sınavlarının iptal edilmemesinde hukuka aykırılık görmedi. İptal isteminin reddi üzerine, davacılar idare mahkemesinin kararını temyiz etti.

Danıştay eksik buldu

Dosya, Danıştay 12. Dairesi’ne geldi. Daire, davacıları haklı bularak idare mahkemesinin kararını bozdu. Bozma kararında, “Sınav hakkında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın yanı sıra Devlet Denetleme Kurulu ve YÖK tarafından yapılan incelemelerin sonuçları araştırılarak bir karar verilmesi gerekirdi. Eksik araştırmayla, 2010 KPSS’nin Genel Yetenek ve Genel Kültür sınavlarının iptali isteminin reddedilmesinde isabet bulunmamaktadır” denildi.

Danıştay 12. Dairesi’nin kararı üzerine dosya yeniden Ankara İdare Mahkemesi’ne geldi. Mahkeme, ilgili kurumlara yazı yazarak 2010 KPSS’de Genel Yetenek ve Genel Kültür sınav sorularının da sızdırılıp sızdırılmadığına ilişkin bilgi istedi. Gelen yanıtları değerlendirmeye alan mahkemenin, esasa ilişkin kararını önümüzdeki günlerde vermesi bekleniyor. Mahkemenin, Danıştay kararı uyarınca, sınavları iptal edebileceği belirtiliyor. 827 bin kişinin katıldığı 2010 KPSS’deki Genel Yetenek ve Genel Kültür sınavları iptal edilirse, o sınavların sonuçlarıyla memur olma hakkı kazanan 8 ile 10 bin arasında kişinin memuriyeti riske girecek.