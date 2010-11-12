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Ekonomi

2010 İÇİN YENİDEN DEĞERLEME ORANI YÜZDE 7,7 ANKARA (A.A)

12 Kasım 2010 11:07

-2010 İÇİN YENİDEN DEĞERLEME ORANI YÜZDE 7,7 ANKARA (A.A) - 12.11.2010 - Yeniden değerleme oranı 2010 yılı için yüzde 7,7 olarak belirlendi. Maliye Bakanlığının ''Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'' Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlandı. Tebliğde, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca yeniden değerleme oranının, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dahil) bir önceki yılın aynı dönemine göre TÜİK'in  Üretici Fiyatları Genel Endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranına göre tespit edildiği belirtilerek, söz konusu hüküm uyarınca yeniden değerleme oranının 2010 yılı için yüzde 7,7 olarak belirlendiği bildirildi. Tebliğe göre söz konusu oran aynı zamanda 2010 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacak.  Tebliğde, bu konuda daha önce yayımlanmış olan tebliğlerin de yürürlükte bulunduğu kaydedildi.

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