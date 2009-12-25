'2010 için iyi bir gruptayız'

T24 - Milli basketbolcu Hidayet Türkoğlu, Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası'nda iyi bir grupta yer aldıklarını söyledi.



Hidayet, Rusya, Yunanistan, Porto Riko, Çin ve Fildişi Sahili'nin yer aldığı grubun kendileri için avantaj olduğunu dile getirdi.



NBA'de Toronto Raptors forması giyen başarılı oyuncu, 2010 Dünya Şampiyonası'nda iyi bir grupta yer aldıklarını belirterek, ''Grubumuzun bizim için avantajlı olduğunu düşünüyorum. Bu gruptan ilk 2'de çıkmak da işimizi oldukça kolaylaştırır. Grubumuzda güçlü rakipler var. Rusya ve Yunanistan basketbolda ekol takımlar. Aslında şampiyonadaki bütün takımlar iyi. Porto Riko, Çin, Fildişi Sahili'nin iyi oyuncuları var. Ama genel olarak iyi bir gruptayız'' dedi.



Grupta ilk 2'de yer almanın çapraz eşleşmede önlerini açacağını vurgulayan milli oyuncu, ''Milli takım olarak yakaladığımız bir hava var. Bu havayı sürdüreceğimize inanıyorum. Buna bir de seyircimizle bütünleştiğimizi eklediğimizde çok daha güçlü bir takım olacağız. Bizim için 2010'da hayırlı bir ağustos-eylül ayları olmasını diliyorum'' diye konuştu.



NBA günlerine de değinen Hidayet Türkoğlu, Toronto'da her şeyin mükemmel gittiğini söyledi.

