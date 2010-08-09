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Spor

2010 GENÇLİK OLİMPİYAT OYUNLARI'NA DOĞRU İSTANBUL (A.A)

09 Ağustos 2010 00:51

-2010 GENÇLİK OLİMPİYAT OYUNLARI'NA DOĞRU İSTANBUL (A.A) - 08.08.2010 - Singapur'da gerçekleştirilecek 2010 Gençlik Olimpiyat Oyunları'na katılacak sporcular için veda yemeği düzenlendi. WOW İstanbul Otel'de Gençlik Spor Genel Müdürü Yunus Akgül, Gençlik Spor Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Ali Babacan, Gençlik Spor İl Müdürü Tamer Taşpınar ve yetkililerin katılımıyla gerçekleştirilen yemekte, 2010 Gençlik Olimpiyat Oyunları'na katılacak sporculara başarı dileklerinde bulunuldu. Sporcularla birlikte basın mensuplarına poz veren Yunus Akgül, ''Tüm sporcularımızın madalyalar kazanmalarını diliyoruz. Bugünün gençleri, yarının büyükleri olacak. 2010 Londra Olimpiyatları'nda buradan bazı sporcularımız da olacaktır. Kendilerine güveniyoruz'' dedi. -SÜRPRİZ DOĞUM GÜNÜ- Yemekte, Gençlik ve Spor Genel Müdürü Akgül için sürpriz bir doğum günü kutlaması yapıldı. Yemeğin henüz başında ışıklar kapatıldı, salona pasta getirildi. Pastanın üzerindeki mumları söndüren Akgül, 45. yaş gününü genç sporcularla birlikte kutladı.   Böyle bir kutlama beklemediğini söyleyen Akgül'ün duygulandığı görüldü.

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