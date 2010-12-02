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Dünya

2010 EN SICAK 3 YIL ARASINDA OLABİLİR   CANCUN (A.A)

02 Aralık 2010 23:14

 -2010 EN SICAK 3 YIL ARASINDA OLABİLİR   CANCUN (A.A) - 02.12.2010 - BM'ye bağlı Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), 2010 yılının şimdiye kadar kayıtlara geçmiş en sıcak 3 yıldan biri olma ihtimalinin çok yüksek olduğunu duyurdu.  WMO'nun Dünya İklim Zirvesine ev sahipliği yapan Cancun'da açıklanan verilerinde, 2001-2010 yılları arasındaki küresel ısı derecelerinin de iklim kayıtlarının başladığı 1850'den bu yana en yüksek seviyelere ulaştığı 10 yıllık süreç olduğu da vurgulandı.  WMO Genel Sekreteri Michel Jarraud, ''2010 yılının kayıtlara geçen en sıcak yıl olması ihtimalinin de büyük olduğunu'' belirtti. Ancak kasım ve aralık ayına ilişkin verilerin 2011 yılının başlarında değerlendirileceğine de dikkat çekildi. Kayıtlara geçen diğer iki yıl ise 1998 ve 2005 olmuştu.

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