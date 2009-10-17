2010 bütçesi TBMM'ye sunuluyor

2010 Merkezi Yönetim Bütçe Tasarısı bugün TBMM Başkanlığı'na sunulacak.



Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2010 bütçesiyle ilgili bugün saat 19.30'da Bakanlıkta bir basın toplantısı düzenleyecek.



Şimşek, toplantıda, genel ekonomik hedefler ve 2010 bütçe büyüklükleri hakkında bilgi verecek.



2010 Bütçe Tasarısı daha sonra Maliye Bakanı Şimşek tarafından TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na sunulacak.



Komisyonda bütçenin tümü ve bakanlık bütçeleri ele alınacak.



Bütçe tasarısı, daha sonra TBMM Genel Kurulunda görüşülerek oylanacak. Yeni yıl bütçesi 1 Ocak 2010 tarihinde yürürlüğe girecek.

