2010 Aralık ayında işsizlik yüzde 11.4 oldu

T24 - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), işsizlik oranının Aralık döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 2,1 puan düşerek, yüzde 11,4'e gerilediğini açıkladı. Aralık'ta, Türkiye'deki işsiz sayısı 2 milyon 929 bin kişi, istihdam edilenlerin sayısı 22 milyon 665 bin kişi oldu.

İşsizlik oranı, 2009 Aralık döneminde yüzde 13,5 seviyesindeydi.

Tarım dışı işsizlik yüzde 14,2, genç nüfusta işsizlik oranı yüzde 21,6 olarak hesaplandı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Hanehalkı İşgücü Araştırması, "2010 Aralık Dönemi Sonuçlarına (Kasım, Aralık 2010, Ocak 2011)" göre, 2009 yılı Aralık ayında 3 milyon 361 bin kişi olan işsiz sayısı, 2010'nun aynı döneminde 2 milyon 929 bin kişi oldu.

İstihdam da 21 milyon 451 binden, 22 milyon 665 bin kişiye çıktı.

Hanehalkı İşgücü Anketinin tahminleri, hareketli üçer aylık dönem ortalamaları esas alınarak aylık yayımlanıyor. İlgili üç aylık dönemin ağırlıkları, dönem ortası aya ilişkin nüfus projeksiyonlarına göre hesaplanıyor ve ifade kolaylığı açısından bu ayın adıyla belirtiliyor.

2010'a ilişkin yıllık veri, bu nedenle daha önce 1 Mart'ta yüzde 11,9 olarak açıklanmıştı.



Tablo

2010 Aralık dönemi itibariyle Türkiye genelinde mevsim etkilerinden arındırılmamış temel işgücü verileri şöyle:

2009/Aralık 2010/Aralık

KURUMSAL OLMAYAN NÜFUS (bin) 70.907 71.707

15 ve daha yukarı yaştaki nüfus (bin) 52.079 52.929

İŞGÜCÜ (bin) 24.812 25.593

İstihdam (bin) 21.451 22.665

İşsiz (bin) 3.361 2.929

İş Gücüne Katılma Oranı (yüzde) 47,6 48,4

İstihdam Oranı (yüzde) 41,2 42,8

İşsizlik Oranı (yüzde) 13,5 11,4

Tarım Dışı İşsizlik Oranı (yüzde) 16,6 14,2

Genç Nüfusta İşsizlik Oranı (yüzde) 24,1 21,6

İşgücüne Dahil Olmayanlar (bin) 27.266 27.336

