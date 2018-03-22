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Dünya

200'üncü doğum gününde doğduğu kent Trier'de Marx'lı trafik ışıkları

Tasarlanan ‘Marxlı trafik ışıkları' kentin caddelerine yerleştirildi

22 Mart 2018 17:41

Marx’ın doğduğu yer olan Almanya’nın Trier kenti Marx’ın doğum gününü kutlamalarına başladı. Bu çerçevede tasarlanan ‘Marxlı trafik ışıkları’ kentin caddelerine yerleştirildi. Trier Belediye Başkanı Wolfram Leibe, “Bu çok güzel bir hediye aynı zamanda Trier’nin Marx’ı onaylaması anlamına geliyor” dedi.

Duvar'da yer alan habere göre, İlk trafik ışığı, Marx’ın heykelinin bulunduğu Simeonstiftplatz’a konuldu. Paskalya öncesi Karl Marx’ın evinin bulunduğu bölgede de bir trafik ışığı yerleştirilmesi planlanıyor.

Işıklardaki ‘Kırmızı Karl Marx’ kollarını tamamen açarak yayalara ‘dur’ işareti veriyor. Marx, yeşil yandığında ise bu kez elinde kitabıyla yürümeye başlıyor.

Marx figürleri, karikatürist Johannes Kolz tarafından tasarlandı. Kolz, “Figürü, trafik ışıklarının teknik parametreleriyle uyumlu hale getirmek zorlu bir süreçti” diyor.

5 Mayıs 1818’de Almanya’nın batı sınırında bulunan Trier’de doğan Karl Marx, 14 Mart 1883’te Londra’da hayatını kaybetmişti.

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AlmanyaKarl Marxtrafik ışığıTreir

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