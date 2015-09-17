200'ü aşkın STK, Ankara'da bir araya geliyor

200’ü aşkın sivil toplum kuruluşu TOBB öncülüğünde bugün Ankara’da bir araya gelecek. Yürüyüş Ankara Sıhhiye Meydanı’nda saat 16.30’da başlayacak Ulus’taki Birinci Meclis’te sonuçlanacak. Yürüyüş boyunca hiçbir siyasi partinin simgesi bulunmyacak.

Hürriyet'te yer alan habere göre, "Teröre hayır, kardeşliğe evet" temalı yürüyüş boyunca kardeşlik ve sağduyu mesajı verilecek. Yürüyüşte hiçbir siyasi görüşün veya sivil toplum kuruluşunun simgesi bulunmayacak. Yürüyüşe katılanlar sadece Türk bayrağı taşıyacaklar.

STK sayısı 200’ü geçti

Ankara'da bugün düzenlenecek olan "Teröre hayır, kardeşliğe evet" yürüyüşüne katılımcı sivil toplum kuruluşu sayısı, 200’ü geçti.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, salı günkü basın toplantısında 14 STK olarak Ankara’da Birinci Meclis binasında sona erecek yürüyüş kararı aldıklarını açıkladı. Bu açıklamadan sonra toplantıya katılacağını açıklayan STK sayısı hızla artmaya başladı. Dün öğleden sonra da sayı 217’ye çıktı. Toplantıya katılacağını açıklayan STK’lar arasına, Türkiye İhracatçılar Meclisi, Türk Ocakları, Cem Vakfı, Alevi Vakıfları Federasyonu, Türkiye Muhtarlar Federasyonu, Nur Vakfı, Cumhuriyet Kadınları Derneği, Ensar Vakfı, Yeryüzü Doktorları, Bilişim Teknolojileri Derneği, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Türkiye Gençlik Ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV), Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED), Gençlerbirliği ve Rizespor Kulübü de eklendi. Sanatçı ve futbolculardan da katılım bekleniyor. Birçok ilde de Ankara’ya gidiş için yerel düzeyde organizasyonlar yapıldığı ifade ediliyor. Siyasi partitemsilcilerinin ise yürüyüşte yer alması beklenmiyor. Yürüyüşte slogan atılmayacak. Yürüyüş düzenleme komitesi, katılımcılara hiçbir siyasi slogan atılmaması konusundaki hassasiyetlerini iletiyor. Bu nedenle yürüyüşte sadece düdükle teröre tepki gösterilecek. Katılımcılara da bu çerçevede bayrak, şapka ve düdük dağıtılıyor.

Memurlar da iş bırakacak

Türkiye Kamu-Sen’e bağlı sendikalar da yürüyüşe destek için yarım gün iş bırakacak. Türkiye Kamu-Sen Genel Sekreteri ve Türk Sağlık-Sen genel başkanı Önder Kahveci, “Bu büyük yürüyüşe en üst düzeyde katılımın sağlanması için Ankara’daki kamu kurum ve kuruluşlarında yarım günlük iş bırakma kararı aldık. İş bırakan üyelerimiz saat 16.30’da 'Teröre hayır, Kardeşliğe evet' yürüyüşünde hazır bulunacaklardır. İdarelerin ve vatandaşların kamu çalışanlarımızı anlayışla karşılayacağını düşünüyorum” dedi.