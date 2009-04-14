200'er lira harçlık karşılığı terörist olacaklardı

İstanbul’da tanımadıkları bir kişi tarafından PKK terör örgütüne katılmaya ikna edilen ve ceplerine 200'er lira harçlık konulan 2 kişi ile bu kişileri dağa göndermek isteyen 2 kurye Şanlıurfa'da yakalandı.



Dün öğle saatlerinde 155 polis hattını arayan bir kişi, kutsal olduğuna inanılan Balıklıgöl'de dolaşan 4 kişinin PKK terör örgütüne katılacakları için heyecanlı oldukları şeklinde konuştukları ihbarında bulundu. Kişilerin eşkallerinin de verildiği ihbarın ardından harekete geçen Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Balıklıgöl'de kısa süren aramanın ardından Şanlıurfalı 36 yaşındaki Ali Vural, 29 yaşındaki Murat Bilge, 23 yaşındaki Kamuran Güzeluçar ve 22 yaşındaki Mehmet Furan'ı gözaltına aldı. Sorgulanan zanlılardan Kamuran Güzeluçar ile Mehmet Furan, örgütün dağ kadrosuna katılmak üzere İstanbul'dan Murat Bilge ile birlikte geldiklerini ve Ali Vural aracılığı ile de Mardin'den Suriye'ye geçip, buradan da PKK kamplarına ulaşmayı planladıklarını itiraf etti.



‘İtibarınız artacak’



İfadelerinde pişman olduklarını ve yeniden ailelerinin yanına dönmek istediklerini söyleyen Güzeluçar ve Furan, şunları anlattı:



“Biz İstanbul'da aynı mahallede oturuyoruz. İş bulamadığımız için sürekli birlikte dolaşıyorduk. Doğulu olmamızdan dolayı da boş zamanlarımızda DTP'ye takılıyorduk. Geçtiğimiz hafta içerisinde partide otururken tanımadığımız bir kişi ile sohbet ettik. Kriz ve işsizlik ile ilgili şikayetimizin ardından bu kişi bize PKK propagandası yaptı. Bize örgüte katılmamız ile birlikte itibarımızın artacağını ve ailelerimize de maddi, manevi her türlü katkıyı sunacaklarını söyledi. Anlattıklarının etkisinde kalarak örgüte katılmayı kabul ettik. Bu kişi de kabul etmemiz üzerine bizlere 200'er lira harçlık verdi ve konuşulanları kimseye anlatmayıp, hazırlanmamızı istedi. Pazar günü yeniden buluştuk ve yanımıza Murat Bilge'yi de alarak Şanlıurfa'ya geldik. Burada buluştuğumuz Ali Vural bizi örgüte ulaştıracaktı. Ancak, çok pişman olup biz geri dönmek istiyorduk. Polisler bizi gözaltına alınca da çok sevindik.''



Ailelerine teslim edildiler



Gözaltına alınan ve kuryelik ile suçlanan Ali Vural ile Murat Bilge ise, suçlamaları reddedip, PKK terör örgütü ile herhangi bir ilişkilerinin bulunmadığını ileri sürdü.



Sorgulamalarının ardından akşam saatlerinde adliyeye sevk edilen 4 zanlıdan Kamuran Güzeluçar ile Mehmet Furan, savcılık ifadelerinin ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, Ali Vural ile Murat Bilge çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece `Terör örgütüne eleman kazandırmak' suçundan tutuklandı.



Örgüte katılmaktan son anda kurtulan ve tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Güzeluçar ile Bilge ise kente gelen ailelerine teslim edildi.



