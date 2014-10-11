200’den fazla kişiye soruşturma



Almanya Adalet Bakanı Heiko Maas Spiegel Online'a yaptığı açıklamada “IŞİD ile bağlantılı olarak halihazırda 200'den fazla şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı” dedi. Eylül ayında bu sayının 140 olduğunu belirten Adalet Bakanı Maas “İslam Devleti terörüne karşı mücadele etmek için ceza yasasının sunduğu araçlarla uygun olan her şeyi yapacağız. Almanya'da şiddetin karıştığı taşkınlıklara da müsamaha göstermeyeceğiz” dedi.

Maas terörle mücadelede eylemselliğe düşülmemesi uyarısında bulundu. Sosyal Demokrat Partili Bakan, hükümetin ceza yasasında değişiklik yapılıp yapılmaması üzerinde durduğunu belirtti. Adalet Bakanı Maas, “Sorun Alman ceza yasasında değil, teröristlerin vahşetinde” diye konuştu. Maas, bu kadar çok kişiye soruşturma açılmasının ceza yasasının duruma hâkim olduğunu gösterdiğini sözlerine ekledi.

Adalet Bakanı Heiko Maas “İslam Devleti örgütünün hedeflerinden biri de hukuk devletimizi ve demokrasimizi sarsmak. Bunun üzerine kararlılıkla ama aynı zamanda akılla ve orantılı bir biçimde gitmeliyiz” dedi. Hukuk devletinin gerçek niteliğinin bir tehdit karşısında belli olduğunu vurgulayan Maas “İslam Devleti terörüne verilecek cevap temel hakların kalıcı bir biçimde budanmasına yol açmamalı. Saf eylemsellik hiçbir teröristi durdurmaz” uyarısında bulundu.