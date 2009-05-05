2009'un en etkili 100 ismi

Amerikan Time dergisi, dünyada 2009'un en etkili 100 ismini seçti. 5 kategorideki isimler arasında Türkiye'den bir isim yer almadı.



Liderler ve devrimciler kategorisinde, ABD Başkanı Barack Obama ile Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'ın yanı sıra İngiltere, Fransa ve Almanya başbakanları yer alıyor.



Irak Başbakanı Nuri El Maliki, Pakistan Genelkurmay Başkanı Eşfak Kayani ve İsrail'in aşırı sağcı Dışişleri Bakanı Avigdor Lieberman da listede yer aldı.



Sanatçılar kategorisinde ise, bu yıl Oscar ödülü alan Kate Winslet, Tom Hanks ile Penelope Cruz gibi tanınmış oyuncuların yanı sıra, Amerika'daki seçimlerde Cumhuriyetçiler’in başkan yardımcısı adayı Sera Palin'i taklit ederek seçim kampanyasının en renki isimlerinden biri olan Tina Fey de yer alıyor.



Barack Obama'nın eşi Michelle Obama ve Sarah Palin, 2009'un kahraman ve ikonları arasında yer aldı.



Küresel krizin damgasını vurduğu 2009'da, bilim insanları ve düşünürler kategorisinde ekonomistler başı çekti. Listede, Nobel ödüllü ekonomist Paul Krugman ve krize ilişkin isabetli yorumlarıyla Nouriel Roubini bulunuyor.



İnternet üzerinden yapılan oylamada en çok oyu, ‘kurucular ve titanlar’ kategorisinde yer alan ve ‘Moot’ olarak tanınan Christopher Poole aldı.



21 yaşında bir üniversite öğrencisi olan ‘Moot’un 2003'te oluşturduğu ‘4chan.org’ adlı internet sitesini günde 5 milyon kişi ziyaret ediyor. ‘Moot’ taraftarlarının Time dergisinin internet sitesini hackleyerek oylamaya müdahale ettiği iddia ediliyor.