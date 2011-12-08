-2009'daki NATO saldırısına dava ANKARA (A.A) - 08.12.2011 - Alman hukuk profesörü Andreas Fischer-Lescano, Alman komutanın verdiği emirle 4 Eylül 2009'da Afganistan'ın Kunduz kentinde düzenlenen ve 100 kişinin öldüğü tahmin edilen saldırının uluslararası hukuka uygunluğunun tespiti için dava açtı. Alman Mitteldeutsche Zeitung gazetesinin internet sitesindeki habere göre, Bremen Üniversitesinde görevli hukukçu Fischer-Lescano, bir grup meslektaşı ile birlikte, saldırının uluslararası hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle Köln idare mahkemesine başvurdu. Davayla saldırı emri veren komutan Georg Klein'a zarar vermek ya da onu hapse attırmak istemediğini ifade eden Fischer-Lescano, "Uluslararası hukuka aykırı olan her şey cezaya tabi veya savaş suçu değil" dedi. Kendisinin kişilerle değil prensiple ilgilendiğini ifade eden Fischer-Lescano, söz konusu bombardımanın uluslararası hukuka aykırı olduğunu düşündüğünü söyledi. Alman ordusunun tarihindeki sonuçları en ağır operasyonu olduğu için bu konunun mahkemede açıklığa kavuşması gerektiğini kaydeden Fischer-Lescano, bunun ordunun da çıkarına olduğunu belirtti. Federal savcılık tarafından yürütülen soruşturma Nisan 2010'da kapatılmış, suç unsuru bulunmadığı ifade edilmişti. Fischer-Lescano, eski Savunma Bakanı Karl-Theodor zu Guttenberg'in doktora tezinde intihal yaptığını ortaya çıkarmıştı. Guttenberg iddiaların ardından istifa etmek zorunda kalmıştı. Ancak Fischer-Lescano, Guttenberg davasıyla bu davanın kesinlikle ilgisi olmadığını vurguladı. (İNT-ÇA-ŞP)