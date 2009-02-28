2009'da yenilgi yok

Turkcell Süper Lig'de, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 2-1 yenen Beşiktaş, 2009 yılı içinde yaptığı 10. resmi maçta da mağlup olmadı.
2008 yılını, ligdeki 4-2'lik Galatasaray yenilgisiyle kapayan siyah-beyazlılar, 2009'da ise henüz yenilgi yüzü görmedi. 2009 yılında Turkcell Süper Lig ve Fortis Türkiye Kupası'nda toplam 10 maç yapan siyah-beyazlılar, bunların 8'ini kazanırken, 2'sinde berabere kaldı.
Yeni yılda rakip fileleri 17 kez havalandıran ''Kara Kartallar'', kalesinde sadece 4 gol gördü.
Beşiktaş'ın 2009 yılında oynadığı lig ve Fortis Türkiye Kupası maçları şunlar:
Turkcell Süper Lig
Beşiktaş-Denizlispor..: 1-0
Beşiktaş-Antalyaspor..: 1-0
Konyaspor-Beşiktaş....: 0-0
Beşiktaş-Trabzonspor..: 1-1
Gaziantepspor-Beşiktaş: 0-3
Beşiktaş-İBB Spor.....: 2-1
Fortis Türkiye Kupası
Beşiktaş-G.Antep B.Bel: 3-1
Gaziantepspor-Beşiktaş: 0-1
Antalyaspor-Beşiktaş..: 0-2
Beşiktaş-Antalyaspor..: 3-1