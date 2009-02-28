2009'da yenilgi yok



Turkcell Süper Lig'de, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 2-1 yenen Beşiktaş, 2009 yılı içinde yaptığı 10. resmi maçta da mağlup olmadı.



2008 yılını, ligdeki 4-2'lik Galatasaray yenilgisiyle kapayan siyah-beyazlılar, 2009'da ise henüz yenilgi yüzü görmedi. 2009 yılında Turkcell Süper Lig ve Fortis Türkiye Kupası'nda toplam 10 maç yapan siyah-beyazlılar, bunların 8'ini kazanırken, 2'sinde berabere kaldı.



Yeni yılda rakip fileleri 17 kez havalandıran ''Kara Kartallar'', kalesinde sadece 4 gol gördü.



Beşiktaş'ın 2009 yılında oynadığı lig ve Fortis Türkiye Kupası maçları şunlar:



Turkcell Süper Lig

Beşiktaş-Denizlispor..: 1-0

Beşiktaş-Antalyaspor..: 1-0

Konyaspor-Beşiktaş....: 0-0

Beşiktaş-Trabzonspor..: 1-1

Gaziantepspor-Beşiktaş: 0-3

Beşiktaş-İBB Spor.....: 2-1



Fortis Türkiye Kupası

Beşiktaş-G.Antep B.Bel: 3-1

Gaziantepspor-Beşiktaş: 0-1

Antalyaspor-Beşiktaş..: 0-2

Beşiktaş-Antalyaspor..: 3-1



