2009’da Türkiye daha da fakir ve işsiz olacak

Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Ulrich Zachau, 2009 yılında işsizliğin artacağını ve Türkiye'de daha fazla fakir insan olacağını belirterek, "Bu insanların ve bu ailelerin sosyal korumaya sahip olması çok önemli" dedi.



Zachau, Türkiye ekonomisindeki gelişmelere ilişkin olarak basın mensuplarına yaptığı değerlendirmede, 2009'da ekonominin seyrinin oldukça belirsiz olduğuna işaret ederek, dünyadaki durumun kötüye doğru değişmesi nedeniyle gelecek projeksiyonlarının sürekli yeni duruma göre uyarlandığını kaydetti.



Bu nedenle öngörülerin ancak bir aralık içinde ifade edilebildiğini dile getiren Zachau, "Türkiye'de GSMH büyümesi 2009 yılında büyük ihtimalle 0'ın biraz altı ile yüzde 2 arasındaki bir aralıkta gerçekleşecektir. Daha yüksek ya da daha düşük olması da muhtemeldir, ama büyük ihtimalle daha düşük oranda bir büyüme yaşanacaktır" dedi.



Zachau, Hükümetin üç alanda olumlu çalışmaları bulunduğunu dile getirerek, ilk olarak Hükümetin iyi makroekonomik politikalar sürdürdüğünü ve şimdiye kadar böyle süregelen durumun bundan sonra da devam etmesini beklediklerini aktardı.



İkinci olarak, Hükümetin sorunun kaynağını oluşturan kredi bulma sıkıntına çözüm bulmaya yönelik özel önlemler aldığını belirten Zachau, bu önlemlerin likiditeyi ve özel sektörün kredi bulma olanaklarını artırmayı amaçladığını vurguladı.



Zachau, son olarak, Hükümetin enerji sektörüne, eğitim ve sağlık alanına, iş yapma ortamının iyileştirilmesine, sermaye piyasalarına yönelik orta vadeli reformlarının büyük önem taşıdığını ifade ederek, "Tüm bu reformlar Hükümetin 2009 programında var. Bunlar zaten yapılmakta olan ve devam etmesi gereken süreçler" dedi.



Dünya Bankası Türkiye Direktörü Zachau, önemle üzerinde durulması gereken diğer bir alanın da kriz ortamında artan işsizliğin yaratacağı fakirleşmeyle ilişkili olduğunu belirterek, şöyle konuştu:



"Yapılması gereken diğer bir önemli şey de kriz nedeniyle işsiz kalan, gelirleri düşen ve fakirleşen kişilere odaklanmak olmalı. 2009 yılında işsizlik artacak ve Türkiye'de 2007 ve 2008'dekinden daha fazla fakir insan olacak. Bu insanların ve bu ailelerin sosyal korumaya sahip olması çok önemli. Hükümetin zaten bu ailelere yönelik yardım programları var ama bu ailelerin sayısı artacak. Bu aileleri izlemek ve gerekli sosyal korumayı sağlamak çok önemli olacak."



‘AB reformları hızlı yürümeli’



IMF anlaşması konusundaki bir soru üzerine Zachau, hem Hükümet hem de IMF'nin, önümüzdeki yılın Ocak ayından itibaren yeni bir anlaşma üzerine görüşmelere başlayacaklarını duyurduklarını ifade ederek, "Herkes bunun sonucunun yeni bir anlaşma olmasını bekliyor. Ama sonuçta bu, Hükümetin karar vermesi gereken bir mesele" dedi.



Zachau, "AB reformlarının yavaşladığına" yönelik eleştirilere ilişkin olarak ise Dünya Bankası olarak Türkiye'deki rollerinin, Türk halkının yaşamının iyileştirilmesine katkıda bulunmak olduğunu, bunun için Hükümetle birlikte çalışarak, bu konudaki çalışmalarını desteklediklerini anlattı.



AB müzakere sürecindeki ekonomik reformlar konusunda, Hükümetin gündeminde bazı önemli maddeler bulunduğunu dile getiren Zachau, "Bizim beklentimiz ve umudumuz bu reformların olabildiğince hızlı şekilde yürütülmesidir. Bu sürecin hızla yürütülmesinden biz de büyük memnuniyet duyacağız" diye konuştu.

