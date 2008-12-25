2009’da Türk Lirası'nı tercih eden kazanacak

İş Yatırım'ın bugün yayımladığı 2009 Strateji Raporu'na göre, 2009’da Türk Lirası'nı tercih edenler kazanacak. Türk Lirası’na yapılacak yatırımda da tahviller öne çıkıyor.



İş Yatırım, 2009 Strateji Raporu'nu düzenlediği bir basın toplantısı ile tanıttı. Raporun son bölümünde 'Son gelişmeler sonrasında yatırımcılar nasıl bir strateji izlemeli?' sorusunun yanıtı da yer aldı.



"2009 yılı stratejimizde temel bir değişikliğe gitmiyoruz" diyen İş Yatırım, şu ifadeleri kullandı:

"Ekonominin durgunluğa girdiği, IMF ile anlaşmanın sağlanmasını beklediğimiz, Merkez Bankası'nın para politikasını normale döndürdüğü baz senaryomuzda, Türk Lirası cinsi yatırım araçlarını tavsiye etmeye devam ediyoruz."



Tahviller avantajlı



Yatırımcıların ekonominin küçüleceği 2009 yılında büyümeye duyarlı hisse senedi yatırımlarından ziyade sabit getirili yatırım araçlarına yönelmesi tavsiye olunan raporda, özellikle tahvillerin önemli bir kazanç sağlayabileceği vurgulandı.



Raporda, "Son dönemde yaşanan yükselişe rağmen tahvil piyasası hakkındaki olumlu görüşümüzü koruyoruz. Merkez Bankası'nın faiz indirimlerine paralel tahvil piyasasında oranların 2009 yılı ilk üç ayında yüzde 16'ya gerilemesini bekliyoruz" denildi.



Borsada kalıcı yükseliş zor



İMKB'nin gelişmekte olan ülkelerdeki en ucuz piyasalardan biri olduğu kaydedilen raporda, "Ancak ekonominin durgunluğa girdiği ve belirsizliklerin arttığı mevcut konjonktürün borsada kalıcı bir yükseliş için uygun olmadığına inanıyoruz" denildi. Rapora göre 12 aylık endeks tahmini ise 34 bin seviyesi.



Dolar 1.64 YTL



Doların 2009 sonunda 1.64 YTL olacağını öngören kurum, Türkiye ekonomisinin de seneye yüzde 1.5 küçüleceğini tahmin etti.

