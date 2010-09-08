-2009'DA RAMAZAN BAYRAMINDA TRAFİK CANAVARI 91 CAN ALDI ANKARA (A.A) - 08.09.2010 - Ramazan Bayramı ve hemen arkasından yapılacak halk oylaması nedeniyle şehirlerarası trafikte yoğunluk bekleniyor. İçişleri Bakanlığı da bir genelgeyle Ramazan Bayramı tatili süresince alınacak trafik tedbirlerini açıkladı. İçişleri Bakanı Beşir Atalay'ın imzasıyla 81 il valiliğine gönderilen genelgeye göre, tatil süresince şehirlerarası karayollarında görevli ekipler, trafik kuruluşlarının büro hizmetlerinde görevli personel ile takviye edilip, karayolu güzergahlarında özellikle tatilin başlangıç ve bitiş günleri olan 8-11 Eylül ile 12 Eylülde ortalama her 30 kilometreye bir ekip düşecek şekilde görevlendirilecek. Ayrıca, karayollarının önemli kavşak, geçit ve kesişme noktalarında sabit ekipler konuşlandırılacak. Karayolu trafiğini denetim altına almak amacıyla 8 ve 11 Eylül 2010 tarihlerinde, Ankara-Eskişehir-Afyonkarahisar, Ankara-Konya-Aksaray ve Ankara-Bolu güzergahlarında merkezden görevlendirilen rütbeli personel tarafından havadan helikopter ile izleme ve denetleme yapılacak. Güzergah üzerindeki trafik kuruluşları konu hakkında duyarlı olacak. -GEÇEN YIL 91 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ- AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, geçen yıl Ramazan Bayramı tatilinde polis ve jandarma bölgesinde meydana gelen 80 ölümlü trafik kazasında 91 kişi hayatını kaybetti, 247 kişi yaralandı. Kazaların arefe günü ile bayramın son gününde yoğunlaştığını belirten emniyet yetkilileri, geçen yıl arefe gününde meydana gelen 16 ölümlü trafik kazasında 20 kişinin yaşamını yitirdiğini 40 kişinin de yaralandığını bildirdi. Bayramın son günü meydana gelen 30 ölümlü kazada ise 31 kişi hayatını kaybederken 56 kişi yaralandı. -BAYRAMDA ALINAN ÖNLEMLER- İçişleri Bakanlığınca Ramazan Bayramında alınan önlemler şöyle: -Trafik personeli maç, konser, toplantı gibi programlarda güvenlik nedeniyle görevlendirilmeyecek, gerektiğinde bu gibi etkinliklerde sadece trafiğin tanzim ve denetimi amacıyla görevlendirilecekler. -Terminallere giriş ve çıkış yapan bütün otobüslerin takografları, şoförünün alkol durumu, taşımacılık yetki belgeleri (korsan taşımacılık yapıp yapmadıkları), Zorunlu Mali Mesuliyet ve Zorunlu Ferdi Kaza Koltuk Sigortaları, şoförlerin sürücü belgeleri ve ceza puanları ile aracın fenni muayene durumu titizlikle kontrol edilecek. -Geçmiş bayram tatillerinde meydana gelen trafik kazaları analiz edildiğinde, bu kazaların genelde aşırı hız, hatalı sollama, yakın takip, şerit ihlali, çalışma ve dinlenme süresi ihlali gibi nedenlerden meydana geldiği görüldüğünden, bu ihlallerin önlenmesine yönelik denetimler ön planda olacak. -RADARLI HIZ TESPİT EKİBİ SEYİR HALİNDE OLACAK- -Radarlı hız tespit ekipleri; özellikle hızdan kaynaklanan kazaların yoğunlaştığı bölgelerde seyir halinde bulunacaklar ve başta hız ihlalleri olmak üzere hatalı sollama, yakın takip, kırmızı ışık ihlali, emniyet kemeri kullanımı gibi denetim konularına ağırlık verecek. -Özellikle gün batımı ve sabaha karşı yorgun, uykusuz ve dalgın araç kullandığı tespit edilen sürücüler uygun yerlerde konuşlanacak ekipler tarafından uyarılacak, gerektiğinde araçlarından inmeleri ve güzergah üzerindeki trafik kuruluşları da dahil olmak üzere, müsait yerlerde dinlenmeleri sağlanacak. -Sürücü ve yolcuların ön ve arka koltuklarda emniyet kemeri kullanmasına yönelik denetimlere ağırlık verilecek. -Yol kullanıcıları üzerindeki algılanan yakalanma riskini artırmak amacıyla trafik denetim hizmetlerinde görevli personelin en az yüzde 10'u sivil ihbarlı denetimlerde görevlendirilecek. -Denetimler, Trafik Kontrolleri ve Şerit Daraltma Yöntemlerine İlişkin Yönerge esaslarına uygun olarak, yolda gerekli güvenlik tedbirleri alınmak suretiyle kontrol noktasından önce yeterli mesafede ikaz ve işaretler konularak, bulunması halinde kontrol ceplerinde, bulunmaması durumunda ise yolu aniden daraltmaksızın ve akan trafiği tehlikeye düşürmeden yapılacak. -AĞIR TONAJLI ARAÇLAR BEKLETİLEBİLECEK- -İki yönlü trafiğin kullanıldığı karayollarında, bayram tatilinin başlangıç ve bitiş günlerinde ve trafik yoğunluğunun önemli oranlarda arttığı tespit edilen yol kesimlerinde, gerek görülmesi halinde ağır tonajlı araçların (tır, kamyon, tanker gibi) uygun yerlerde kısa süreler ile trafik akımı normale dönünceye kadar bekletilmesi sağlanacak, daha sonra bu araçlar trafik yoğunluğu oluşturmayacak şekilde belli zaman aralıklarıyla trafiğe çıkarılacak.