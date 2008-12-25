2009'da ortalama ücret zammı 9.2 olacak

İnsan kaynakları danışmanlık firması Mercer’in 2009 yılına ilişkin ücret araştırmasına göre, 2009 yılında çokuluslu ve büyük çaplı Türk şirketlerinde ücret artışı ortalama yüzde 9,2 olarak gerçekleşecek.

Mercer’in ücretlendirme sistem ve stratejilerinin belirlenmesine yönelik Mercer Ücret Araştırmasının 2008 Türkiye sonuçları açıklandı.

Yüz adet çokuluslu ve büyük Türk firmasında çalışan insan kaynakları yöneticisinin dahil olduğu araştırma, 2009 yılı ortalama ücret artışının, çokuluslu ve büyük Türk şirketlerinde yüzde 9,2 olarak gerçekleşeceğini ortaya koyuyor. Sadece büyük çaplı Türk şirketleri baz alındığında ise bu oran, ortalama yüzde 6,5 olarak gerçekleşiyor.

Araştırmaya göre, 2009’da işe alım gerçekleştireceğini bildiren şirketler 2008 yılı nisan ayında yüzde 64 iken, ekim ayında yüzde 21’e geriledi. Ekim ayındaki sonuçlara göre, eleman çıkarmayı düşünenlerin oranı yüzde 4, değişiklik yapmamayı düşünenlerin oranı ise yüzde 75 olarak gerçekleşti.

Ücret artışını belirleyen faktörler içinde bireysel performans yüzde 85 ile en belirleyici faktör olarak öne çıkarken, maaş seviyesindeki konumun yüzde 67, şirket performansının yüzde 55, pozisyon seviyesinin yüzde 27, hizmet süresinin yüzde 11 oranında belirleyici olduğu kaydedildi.

2001 krizi öncesine kadar var olan yılda iki ve daha fazla sayıda zam uygulamasının ortadan kalktığını ve zammın yılda bir kez olmasının artık kurumsallaştığını ortaya koyan araştırmaya göre, şirketlerin yüzde 91,5’i yılda bir kez, yüzde 8,5’i ise yılda iki kez artış gerçekleştiriyor.

Mercer Türkiye danışmanlarından Berna Camat, 2008’in hem Türkiye’de, hem de globalde şirketlerin yaptıkları bütçeler ve tahminler açısından ilginç bir yıl olduğunu belirterek, sonuçlara göre, "Aldığımız tüm sonuçların ve yaptığımız görüşmelerin ışığında, 2009 yılında şirketlerin insan kaynakları politikalarının piyasa koşullarından her zamankinden daha fazla etkileneceğini öngörüyoruz" görüşünü kaydetti.

Camat, 2009 yılı ücret artışlarının sektörel dağılımına ilişkin olarak ise, hızlı tüketim mallarından sigara ve içeceğin genel olarak diğer sektörlere nazaran daha yüksek ücretlendirme politikası izlediğini ifade etti.

Bazı sektörlerde ise belli pozisyonların, diğer sektörlere göre daha yüksek ücretlendirildiğini belirten Camat, şöyle devam etti:

"Daha çok özel deneyime, spesifik bir bilgi birikimine sahip olmayı gerektiren ve organizasyona doğrudan kattığı değer açısından önemli olarak değerlendireceğimiz pozisyonları bu sınıfa koyabiliriz. Örnek vermek gerekirse, kimya ve otomotiv sektörü bu tip pozisyonlara rastladığımız sektörlerdendir."



