2009’da dünyayı BRIC ülkeleri kurtaracak

Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin’den oluşan BRIC ülkelerinin GSYH’sı 2009’da 549 milyar dolar artacak. G7 ülkelerinin toplam GSYH’sı ise 201,4 milyar dolar düşecek.



Küresel finansal kriz nedeniyle gelecek yıl ABD ve İngiltere'nin yanı sıra birçok Avrupa ülkesinde daralma beklenirken, dünya ekonomisinin lokomotifi Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin'den oluşan BRIC ülkeleri olacak. 2009 yılında BRIC ülkelerinin gayri safi yurt içi hasılası (GSYH) 549 milyar dolar artacak.



Uluslararası Para Fonunun (IMF) 6 Kasım'da yayımlanan "Dünya Ekonomik Görünümü" raporundaki gelecek yıla ilişkin öngörüleri esas alındığında, ABD, Japonya, Almanya, Fransa, İngiltere, Kanada ve İtalya'dan oluşan G7 ülkelerinin bu yıl 32 trilyon 725,8 milyar dolar olan yurt içi milli gelirlerinin, 2008 fiyatlarıyla, 2009 yılında 32 trilyon 524,4 milyar dolara gerilemesi bekleniyor. Buna göre, G7 ülkelerinin GSYH'leri gelecek yıl, 2008 fiyatlarıyla 201,4 milyar dolar düşecek.



Bu yıl 14 trilyon 334 milyar dolar olacağı tahmin edilen ABD'nin gayri safi yurt içi hasılasının yüzde 0,7 daralmayla, 2008 fiyatlarıyla 14 trilyon 233 milyar dolara düşmesi bekleniyor. Düşüşle, ABD'nin 2009 yılında yurt içi milli geliri 100,3 milyar dolar azalacak.



Japonya ekonomisi de gelecek yıl GSYH'sinde 9,7 milyar dolar kayıp yaşayacak. Buna göre, bu yıl 4 trilyon 844 milyar dolar olan GSYH, gelecek yıl yüzde 0,2 daralmayla 4 trilyon 834 milyar dolara gerileyecek.



Avrupa'nın önde gelen ekonomisi Almanya'nın 2009 yılında beklenen yüzde 0,8'lik daralmasının ardından GSYH'si 3 trilyon 788 milyar dolara düşecek. Almanya'nın bu seneyle karşılaştırıldığında gelecek yılki kaybı 30,5 milyar dolar olacak.



En büyük daralmanın yaşanacağı ülkelerden biri olan İngiltere'de öngörülen yüzde 1,3'lük daralmanın gerçekleşmesi durumunda, ülkenin GSYH'si 36,2 milyar dolar azalacak.



Kanada'da ise bu yıl 1 trilyon 564 milyar dolar olması beklenen yurt içi milli gelir yüzde 0,3 artarak 2009'da 1 trilyon 568,8 milyar dolar olacak. Bu durumda Kanada'nın GSYH'si 4,7 milyar dolar artacak.



2009 yılında Fransa ekonomisinin yüzde 0,5 daralmasıyla GSYH'si 14,9 milyar dolar, İtalya ekonomisinin yüzde 0,6 daralmasıyla GSYH'si 14,4 milyar dolar azalacak.



BRIC ülkeleri



2008 yılında 4 trilyon 222,4 milyar dolar yurt içi milli gelir elde eden Çin'in büyümesinin yüzde 8,5 olması durumunda gelecek yıl GSYH'si 358,9 milyar dolar artarak 4 trilyon 581,3 milyar dolara ulaşacak.



Çin'in 2009 yılında yüzde 7,5 büyümesi durumunda ise elde edeceği yurt içi milli gelir, 316,7 milyar dolar artarak 4 trilyon 539 milyar dolar olacak.



Rusya ise yüzde 3,5 büyümesi durumunda gelecek yıl 62,3 milyar dolar milli gelirini artıracak. Bu yıl 1 trilyon 778,7 milyar dolar yurt içi milli gelir elde etmesi beklenen Rusya'nın, 2009'da bunu 1 trilyon 841 milyar dolara çıkarması bekleniyor.



Bir diğer BRIC ülkesi olan Brezilya'da ise bu yıl 1 trilyon 664,7 milyar dolar olan GSYH'nin yüzde 3'lük büyümeyle gelecek yıl 1 trilyon 714,6 dolara çıkması öngörülüyor. Böylece, Brezilya'nın 2009'da elde edeceği GSYH 49,9 milyar artacak.



Hindistan'da ise yüzde 6,3'lük büyüme tahminine göre, gelecek yıl elde edilecek yurt içi milli gelir 78 milyar dolar artış gösterecek. Ülkede milli gelir 2009'da 1 trilyon 315,4 milyar dolar olacak.



BRIC ülkeleri, tahminler gerçekleşirse, 2008 yılı fiyatlarıyla G7 ülkelerinin GSYH'sindeki düşüşü karşıladıktan sonra dünya hasılasını 348 milyar dolar daha artıracaklar.



İspanya, Meksika ve Türkiye



G-7 üyesi olmayan dünyanın büyük ekonomilerinden İspanya'nın da 2009 yılında ekonomisinin yüzde 0,7 daralması bekleniyor. Buna göre, bu yıl 1 trilyon 683,2 milyar dolar olan GSYH, gelecek yıl 1 trilyon 671,4 milyar dolara gerileyecek. Meksika da yüzde 0,9 büyümenin gerçekleşmesi halinde yurt içi milli gelirini 1 trilyon 152,9 milyar dolara çıkaracak.



Dünyanın 17. büyük ekonomisi Türkiye'nin 2009 yılında ne kadar büyüyeceği konusunda değişik tahminler bulunuyor. Bunlardan en muhafazakarını Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) verdi. OECD, Türkiye'nin 2009 büyümesinin yüzde 2'nin altında kalacağını öngördü. Bu durumda, IMF rakamlarıyla bu yıl 798,9 milyar dolar olması beklenen Türkiye'nin GSYH'si, gelecek yıl, 2008 fiyatlarıyla 16 milyar dolar artışla 814,9 milyar dolara çıkacak.

