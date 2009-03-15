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Ekonomi

2009’da 20 bin genç iş sahibi olacak

Türkiye'nin 17 dev şirketi, her 4 gençten 1'inin işsiz kaldığı bir dönemde 20 bin kişiyi iş sahibi yapmaya karar verdi.

15 Mart 2009 02:00

Türkiye'nin 17 dev şirketi, işsizlik oranının yüzde 12'leri aştığı, her 4 gençten 1'inin işsiz kaldığı bir dönemde 20 bin kişiyi iş sahibi yapmaya karar verdi. 

İşsizlik oranının yüzde 12'leri aştığı, her 4 gençten 1'inin işsiz kaldığı bir dönemden geçerken, krizi gelmeden gören ve bittiğinde de güçlü çıkmak isteyen şirketler, bu yıl eleman alımına hız verecek. Özel sektörün bu hamlesi işsizliğe de ilaç olacak. Migros, Ülker, HP gibi Türkiye'nin önde gelen şirketleri personel alımlarıyla yollarına devam etme kararı aldı.

Para dergisinin haberine göre; 17 şirket 20 bin personel alacak. Migros İnsan Kaynakları ve Endüstri İlişkilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Demir Aytaç, “Neden bu dönemde riske girip eleman alıyorsunuz?' sorusunu, “Krizi derinleştirmeden, krizden güçlü çıkmak istiyoruz” şeklinde yanıtlıyor.

İlave istihdam yaratılacak

Yıl sonuna kadar 400 yeni mağaza açıp, 6 bin kişilik yeni istihdam öngördüklerini söyleyen Aytaç, 2010 sonuna kadar da toplam 12 bin kişiye iş yaratacaklarını belirtiyor. Öte yandan Turkcell, Doğu ve Güneydoğu'da istihdam yaratmayı hedeflerken, Ağaoğlu Şirketler Grubu da yeni başlayacak projelerde mevcut kadrolara ek olarak en az 2 bin 500 yeni eleman alacak.

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