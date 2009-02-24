‘2009’da 100 milyar dolar ihracat büyük başarı olur’

Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen, bu yılki ihracatın 100 milyar dolar olmasının büyük başarı olacağını belirterek, "Bunun aşağı inmemesi için ciddi şekilde çalışmak lazım. Hücumda oynamaktan başka çare yok, müdafaada kalırsak gol yeriz" dedi.



Beraberinde 150 kişilik işadamı heyeti ile birlikte Gürcistan'a 2 günlük bir ticari heyet gezisi gerçekleştiren Tüzmen, uçakta, gazetecilere, dış ticaretteki gelişmeleri ve Gürcistan ile ilişkileri değerlendirdi. Dünyada ekonomik kriz nedeniyle birçok ülkenin iç talebinde daralma olduğuna ve sanayi üretimlerinin düştüğüne işaret eden Tüzmen, krizin Türkiye'ye olumsuz etkilerini en aza indirmek için bu tür ticaret turları düzenlediklerini söyledi. Türk işadamları ile son 7 haftada, çoğunluğu çevre ve komşu ülke niteliğindeki 7 ülkeye gittiklerini hatırlatan Bakan Tüzmen, işadamlarının bu ülkelerde net 1 milyar doların üzerinde bağlantı sağladığını belirterek, şöyle devam etti:



"Ziyaret ettiğimiz bu ülkelerin çoğu ile serbest ticaret anlaşmamız (STA) bulunuyor. Bazı ülkelerin kapalı ekonomileri var. Dünya Ticaret Örgütü üyesi olmadıkları, küreselleşmeden çok fazla etkilenmedikleri için Türkiye, bu ülkelerle ticari faaliyetlerini daha rahat artırabilir. Hem erişim kolaylığı var hem de lojistik imkanlarımız yeterli. Bunlarla ticareti artırarak, krizin hasarlarını en aza indirebiliriz. Samimi bir şekilde bu pazarlarda çalışıyoruz. İhracatçımıza, sanayicimize güveniyoruz. Yılmak bilmeyen bir ihracatçı grubumuz var. Dünyada böyle bir krizin yaşandığı dönemde stratejimiz, savunmada kalmak değil, hücumda oynamaktır. Hücumda oynayarak bu işleri çözmeye çalışıyoruz. Bu yıl 100 milyar doların üzerinde ihracat yapmaya çalışıyoruz. Bu yıl 100 milyar dolar ihracat büyük başarı olacaktır. Bunun aşağı inmemesi için hücumda oynamaktan başka çare yok. Müdafaada kalırsak gol yeriz."



Krizin etkisiyle sanayi üretiminin Güney Kore'de yüzde 18, Japonya'da yüzde 16, Almanya'da yüzde 12 düştüğüne işaret eden Tüzmen, "Dışarda kur çok iyi ama bu sefer talep yok. Dolayısıyla bu sefer bu taraflarda çalışarak, ticareti artırmaya çalışıyoruz" dedi.



İhracatçıya, gerek devlet, gerekse Eximbank tarafından sağlanan desteğin sürdüğünü kaydeden Tüzmen, bu sayede halen Türk tekstil ihracatçılarının yurtdışında mağaza açmaya devam ettiğini hatırlatarak, "Mağaza açarak hücumda oynamaya devam ediyorlar" diye konuştu.



Gazetecilerin, birçok ülkenin iç talebi canlandırmak için ekonomik paketler açıkladığını hatırlatması üzerine Bakan Kürşad Tüzmen, "Biz paketleri ihraç ederek, ihracatı artırmaya çalışıyoruz. Biz ihraç paketleri hazırlıyoruz, karşı tarafa mal ve hizmet olarak satıyoruz" diye espri yaptı.



Gürcistan ile ticaret geçen yıl 1.5 milyar dolar oldu



Gürcistan ile ekonomik ilişkileri de değerlendiren Bakan Tüzmen, iki ülke arasında 2002'de 220 milyon dolar olan ticaret hacminin, 7 kat artışla geçen yıl 1,5 milyar doların üzerine çıktığına işaret etti. "Herkesin risk olarak gördüğü yerlerde biz Türkiye olarak çalışma yapıyoruz" diyen Tüzmen, Türkiye'nin, Gürcistan'da en fazla doğrudan yatırım yapan üçüncü ülke olduğunu, 600 milyon dolarlık doğrudan yatırım bulunduğunu ve 2 milyar dolarlık müteahhitlik işi üstlenildiğini söyledi.



İki ülke arasında geçen yıl sonunda yürürlüğe giren serbest ticaret anlaşmasından sonra enerji, ulaştırma ve müteahhitlik sektörlerinde ciddi açılımlar öngörüldüğünü anlatan Tüzmen, şöyle devam etti:



"Gürcistan, bu bölgede çok önemli bir komşu. Ticaret hacmimiz az ama ekonomide birçok ilki Gürcistan ile ilişkilerde gerçekleştirdik. AB'nin derogasyonunu beklemeden STA yaptığımız nadir ülkelerden biridir. Bizim inşa ettiğimiz Batum Havaalanı'nı iki ülke ortak kullanıyor. Bu, dünyada benzeri olmayan bir uygulama. Bakü-Tiflis-Ceyhan hattı, Kars-Tiflis demiryolu gibi büyük projeler var. Gürcistan, Karadeniz'in, Avrupa'nın ve Türkiye'nin Orta Asya'ya açılımını sağlayan en önemli kapılardan biri. Bu ziyaretimizde de Sarp Sınır Kapısı'nın ortak kullanımı ile ilgili teklifimizi görüşeceğiz."



Gürcistan Devlet Başkanı Mihail Saakaşvili tarafından kabul edileceğini de hatırlatan Bakan Tüzmen, "Cumhurbaşkanımızın, Başbakanımızın mesajlarını kendilerine uygun ortamda ileteceğiz. Komşularımız arasındaki ilişkilerin düzgün bir şekilde barış içinde devam etmesi bizim arzumuz" dedi.



Tüzmen ile Tiflis'e gelen 150 civarındaki işadamı bugün, Gürcü işadamları ile bir araya gelecek. Öğleden sonra yapılacak Türk-Gürcü İş Forumu'na, Gürcistan Başbakanı, Maliye ve Ekonomi bakanlarının katılması bekleniyor.

