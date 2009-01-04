2009 yılında sorun enflasyon değil faiz

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, "Dünyanın içinde bulunduğu kriz, emtia fiyatlarındaki düşme nedeniyle 2009'da enflasyon korkusu kalmamıştır" dedi.



Açıklanan 2008 enflasyon rakamlarını değerlendiren ASO Başkanı Nurettin Özdebir, çok uzun zamandan beri üretici fiyatlarındaki en hızlı düşüşün yaşandığını kaydetti. Özdebir, bunun ekonominin ne kadar hızla gerilediğinin en iyi göstergesi olduğunu söyledi.



Aynı şekilde toplanan vergi gelirlerinde de düşmeler yaşandığına işaret eden Özdebir, ekonominin hızla daraldığını anlattı.



Merkez Bankası'nın en son faizleri bir puan indirdiğinde piyasa faizlerinin yüzde 20'lerden yüzde 16'lara kadar gerilediğine vurgu yapan Özdebir, Merkez Bankası'nın Para Politikası Kurulu'nun mutat toplantısını beklemeden, hemen önümüzdeki hafta içerisinde borç verme faiz oranlarını indirmesinin zorunluluğuna değindi.



Özdebir, şöyle devam etti: "Borç verme faiz oranları şu anda yüzde 17.5'da. Bunun bir puan aşağı çekilmesi lazım. Çünkü ekonomideki daralma devam ettikçe bizim resesyondan çıkmamız daha da zor olacak. İnsanlar fiyatların dibe indiğini düşündükleri zaman para harcarlar. Oysa insanlarda hala fiyatların düşeceği beklentisi hakim. Bu beklenti sürdüğü sürece para harcamaları güç. Piyasaların açılması da zor; bu beklentinin kırılması lazım. Borç verme faizini düşürürsek piyasada para arzı artar. Tüketicilerde bollaşan parayı kullanır. Bu durum kredi maliyetlerine de olumlu yansıyacak. İnsanların paradan para kazanma beklentileri düşecek, bunun sonunda da alışverişe yönelecekler.''

