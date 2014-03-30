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2009 yerel seçimlerinde sandıktan ne çıkmıştı?

Türkiye, 2014 seçiminden çıkacak sonuçları bekliyor. Peki sandıktan 2009'da ne çıkmıştı?

30 Mart 2014 21:01

Yerel seçimde oy verme işlemi sona ererken, Türkiye sandıktan çıkacak sonuçları bekliyor. İstanbul ve Ankara başta olmak üzere Türkiye’nin birçok kentinde büyük bir çekişmeye sahne olması beklenen oy sayma işlemleri sürüyor.  Peki 2009’da sandığa giden 40 milyon seçmenin tercihi ne olmuştu?

İşte rakamlarla 2009 yerel seçimlerinin sonuçları:

2009’da 48 milyon 49 bin 446  48 milyon 49 bin 446 seçmenden, 40 milyon 932 bin 260’ı sandığa gitti. Katılım oranının yüzde 85,19 olduğu 2009 yerel seçimlerinde, geçerli oy sayısı milyon 988 bin 763 oldu.

Toplam 15 milyon 458 bin 985 oy alan AKP, oyların yüzde 38,8’ini toplarken, yüzde 23,1 ile 9 milyon 218 bin 445 oy alan CHP yüzde 23,1 ile ikinci parti olmuştu. 6 milyon 403 bin 831 oy alan MHP yüzde 16,1 ile üçüncü, 2 milyon 271bin 566 oy alan DTP oyların yüzde 5,7’sini almıştı.

2009 seçimlerinde il il alınan sonuçlar şöyle:

Adana                   MHP 29,7             AKP 29.5               CHP 26,2              DTP 9                   

Adıyaman             AKP 49,3               SP 24,1                  CHP 13,4              MHP 6,4              

Afyon                     AKP 48,2               MHP 31,6             SP 11,6                  CHP 4,7               

Ağrı                        AKP 39,6               DTP 32,4              SP 21,2                  MHP 1,6              

Aksaray                AKP 58,2               MHP 31,5             CHP 5,6                SP 3,4                   

Amasya                AKP 40,1               MHP 27                 CHP 24,9              DP 4,9                  

Ankara                  AKP 38,5               CHP 31,5              MHP 26,9             SP 1,1                   

Antalya                 CHP 40,8              AKP 35                  MHP 17,5             DTP 3,4                

Ardahan               AKP 36,9               DSP 17,5               CHP 15,9              DTP 13                 

Artvin                    CHP 43,7              AKP 41,3               DSP 4,5                 DP 4,2                  

Aydın                     CHP 26                  MHP 25,4             AKP 25                  DP 17,5                

Balıkesir               MHP 41,1             AKP 36,4               CHP 14                  DP 3,1                  

Bartın                    MHP 39,9             AKP 27,9               CHP 23,3              DSP 4                    

Batman                DTP 59,7              AKP 36,7               SP 1,6                    BBP 0,7                

Bayburt                AKP 34,9               MHP 29,9             SP 23,9                  BBP 4                   

Bilecik                   AKP 38,2               CHP 37,8              MHP 12,7             DP 5                      

Bingöl                    AKP 42,8               DTP 33,8              SP 17,2                  MHP 1,4              

Bitlis                      AKP 43,1               DTP 34,4              SP 16,1                  CHP 1,6               

Bolu                       AKP 43,4               CHP 40,6              MHP 9,2               SP 4,2                   

Burdur                  AKP 40                  CHP 38,5              MHP 17,8             SP 1,7                   

Bursa                    AKP 47,3               CHP 27                  MHP 12,5             DP 6,1                  

Çanakkale            CHP 39,4              AKP 32,9               MHP 23                 DSP 2,5                

Çankırı                  AKP 46,9               MHP 44,6             CHP 2,3                SP 2,1                   

Çorum                   AKP 45,7               CHP 34,8              MHP 11,4             SP 6,5                  

Denizli                   AKP 40                  CHP 30,1              MHP 21,9             DP 2,6                  

Diyarbakır            DTP 65,6              AKP 31,3               SP 0,6                    CHP 0,5               

Düzce                    AKP 42,5               MHP 37                SP 10,4                  CHP 6,5               

Edirne                    CHP 57,1              AKP 31,7               MHP 3,8               DSP 2,5                

Elazığ                     AKP 47,8               MHP 23,3             SP 15,4                  CHP 7,7               

Erzincan               AKP 51,3               MHP 33,9             CHP 9,8                SP 2                       

Erzurum               AKP 56,8               MHP 33,9             SP 5,8                    DTP 1,2                                

Eskişehir              DSP 51,5               AKP 37,1               MHP 5,7               CHP 2,7                            

Gaziantep            AKP 52,5               CHP 30                  MHP 5,8               DTP 5,5              

Giresun                 CHP 46,5              AKP 35,7               MHP 11,8             SP 3                      

Gümüşhane         MHP 41,8             AKP 41,6               CHP 8,6                DP 4,8                    

Hakkari                 DTP 80,2              AKP 15,1               CHP 1,2                SP 1,1                   

Hatay                    AKP 50,9               CHP 32,8              MHP 9,9               BBP 3,6                  

Iğdır                       DTP 39,6              AKP 30,5               MHP 27,1             SP 0,8                      

Isparta                  MHP 38,7             AKP 31,9               DP 17                    SP 6,6                   

İstanbul                AKP 44,2               CHP 37                  MHP 5,1               SP 4,9                   

İzmir                      CHP 55,2              AKP 30,7               MHP 7,2               DSP 1,6                

K.Maraş               AKP 65,3               MHP 22                 BBP 4,2                 SP 2,6                                

Karabük               MHP 31                 AKP 30,9               DP 19,7                 SP 9,2                   

Karaman              AKP 49,4               MHP 20,8             CHP 20,7              SP 6,2                    

Kars                       AKP 32,7               MHP 27,9             CHP 22,1              DTP 14,7             

Kastamonu          MHP 49,3             AKP 38,7               CHP 8,6                SP 1,3                   

Kayseri                  AKP 60,5               MHP 23                 CHP 8,6                SP 4,5                   

Kırıkkale                AKP 31,8               DP 28,3                 MHP 21,8             SP 9,4                   

Kırklareli               CHP 49,9              AKP 35,3               MHP 9,9               DSP 1,8                

Kırşehir                 AKP 37,3               CHP 32                  MHP 19,5             SP 6,8                   

Kilis                        AKP 49,9               MHP 26,2             CHP 11,2              BTP 9                    

Kocaeli                  AKP 47,2               CHP 31,3              SP 8,4                    MHP 7,2              

Konya                    AKP 68                  SP 14,9                  MHP 11,2             CHP 3,2               

Kütahya                 AKP 62                  MHP 16,6             CHP 8,3                SP 7,6                   

Malatya                  AKP 53,1               SP 29                     CHP 13,7              MHP 2                  

Manisa                 MHP 38,7             AKP 34,7               CHP 13,9              DTP 4,9                

Mardin                  AKP 45                  DTP 36,3              DP 10,7                 CHP 3                   

Mersin                  CHP 31                  MHP 25,1             AKP 21,3               DTP 17,5             

Muğla                   CHP 46                  MHP 24,2             AKP 20,4               DP 4,9                  

Muş                       AKP 50,5               DTP 37,2              SP 6                        MHP 2,9              

Nevşehir               AKP 52,8               MHP 35,4             CHP 4,4                SP 3,9                   

Niğde                    AKP 39,9               MHP 29,6             CHP 26,2              SP 1,8                   

Ordu                      DSP  52,7              AKP 39,4               MHP 3,5               CHP 2,2               

Osmaniye             MHP 48,8             AKP 38,8               CHP 6,3                DTP 2,2                

Rize                       AKP 46,8               ANAP 41,8           SP 3,9                    CHP 3,3               

Sakarya                 AKP 45,3               MHP 35,7             CHP 8,1                SP 7,3                   

Samsun                 AKP 48,4               CHP 21,5              MHP 20,9             DP 3,4                  

Siirt                        DTP 49,4              AKP 45,8               CHP 1,8                MHP 1,1              

Sinop                     CHP 52,1              AKP 39,5               MHP 3,6               SP 1,4                   

Sivas                      BBP 50,8              AKP 33,3               SP 6,9                    CHP 5,7               

Şanlıurfa               BĞZ 44                  AKP 39,3               DTP 10,5              BTP 2,2                

Şırnak                    DTP 53,7              AKP 42,6               DSP 0,9                 MHP 0,8              

Tekirdağ               CHP 45,6              AKP 27                  MHP 18,8             SP 3,4                   

Tokat                     AKP 49,6               MHP 18,8             SP 18,5                  CHP 10,3             

Trabzon                 AKP 47,8               CHP 41                  MHP 5,3               SP 3,9                   

Tunceli                  DTP 30                  BĞZ 24,5              AKP 21,6               CHP 15,1             

Uşak                      MHP 39,6             AKP 33                  CHP 20,9              SP 2,9                   

Van                        DTP 53,5              AKP 39,2               SP 3,6                    DSP 0,9                

Yalova                   DP 35,4                 AKP 33,7               CHP 19,1              MHP 4,2              

Yozgat                  AKP 54,7               MHP 39,1             CHP 3                    SP 1,6                   

Zonguldak            CHP 45,8              AKP 34,5               MHP 8,5               SP 5,3            

    

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