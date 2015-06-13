'2009 ve 2014 Ankara seçiminde AKP'ye oy vermedim' diyen Arınç'a Mansur Yavaş'tan gülücüklü yanıt

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın CNN Türk canlı yayınında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ile ilgili sözlerine Mansur Yavaş'tan ilginç bir yanıt geldi.

Bülent Arınç'ın, Gökçek'in son yerel seçimlerde yeniden aday gösterilmesine karşı çıktığını belirterek, "2009 ve 2014’te adaylığına karşı çıktığımda o cemaatten 2009’da Hüseyin Gülerce ve Harun Tokak, 2014’te de Cemil Koçak geldiler bana ‘Melih bey devam etsin, bu hizmetler yürür’ falan dediler. Ben yine kanaatlerimi ifade ettim. Partinin kararı Gökçek olunca arkasında durdum. Oyumu vermedim" sözlerine yanıt CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Mansur Yavaş'tan geldi. Söz konusu haberi Twitter hesabı üzerinden paylaşan Yavaş, 'gülücük' işareti yaparak 'Biliyordum..' yazdı.