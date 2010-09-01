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Ekonomi

2009 ÜRÜNÜ TÜTÜNDE BAŞLANGIÇ FİYATLARI ANKARA (A.A)

01 Eylül 2010 11:31

-2009 ÜRÜNÜ TÜTÜNDE BAŞLANGIÇ FİYATLARI  ANKARA (A.A) - 01.09.2010 - Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu, kataloğa dayalı açık artırma yöntemiyle pazarlanacak 2009 ürünü üretici tütünlerine ilişkin açık artırma başlangıç fiyatlarını tespit etti.      Konuya ilişkin tebliğ, Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre, 2009'da sözleşmeye bağlanmaksızın üretilen tütünler ile sözleşme yapılmasına rağmen fazla üretilmiş ve satın alınmayan tütünlerin açık artırma yöntemiyle pazarlanmasına esas oluşturacak açık artırma başlangıç fiyatları, bölgeler itibariyle şöyle belirlendi:      -A.Grad: Karadeniz ve Marmara 4,03 TL, Ege 3,95 TL, Doğu 3,58 TL, Güneydoğu 3,42 TL      -B.Grad: Karadeniz ve Marmara 3,16 TL, Ege 3,10 TL, Doğu 2,81 TL, Güneydoğu 2,69 TL      -Kapa: Karadeniz ve Marmara 2,14 TL, Ege 2,10 TL, Doğu 1,91 TL, Güneydoğu 1,82 TL     -Duble Kapa: Karadeniz ve Marmara 1,86 TL, Ege 1,82 TL, Doğu 1,66 TL, Güneydoğu 1,58 TL

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