2009 şimdiden zam yılı oldu

Trafik ve vergi cezaları ile aralarında motorlu taşıtlar, damga ve çevre temizlik vergisinin de bulunduğu çeşitli vergi ve harçlar, yarından itibaren zamlanıyor.



Bakanlar Kurulu ve Maliye Bakanlığının daha önce yayımladığı çeşitli kararname ve tebliğler uyarınca bazı vergiler, vergi ve trafik cezaları ile harçlar, yeniden değerleme oranı çerçevesinde yarından geçerli olmak üzere yüzde 12 zamlanacak. Emlak vergisine tabi değerlerdeki artış da yüzde 6 olacak.



Aralarında pasaport, sürücü belgesi ve aile cüzdanlarının da bulunduğu çeşitli değerli kağıtlardaki artış oranı ise yüzde 14.3'ü bulacak.



Kapalı alanda sigara içene 69 TL ceza



Trafik ve vergi cezaları ile diğer bazı cezalar da 1 Ocak 2009'dan itibaren yüzde 12 zamlanacak.



Yeni yılda kırmızı ışıkta geçmenin cezası 115 YTL'den 128 TL'ye, ehliyetsiz araç kullanmanın cezası 237 YTL'den 265 TL'ye, alkollü araç kullanmanın cezası da 480 YTL'den 537 TL'ye çıkacak.



Trafikte hız sınırlarını yüzde 10'dan yüzde 30'a kadar aşanlar, yeni yılda 115 YTL yerine 128 TL, yüzde 30'dan fazla aşanlar 237 YTL yerine 265 TL ceza ödeyecek.



Kapalı alanlarda sigara içenler ile dilencilik yapanlar ve gürültü çıkararak çevredekileri rahatsız edenlere verilen cezalar da 62 YTL'den 69 TL'ye yükseltilerek uygulanacak.



Vergi cezalarında yüzde 12 artış sonrasında en az ceza haddi damga vergisinde 7,6 TL diğer vergilerde ise 16 TL olacak.



Fatura ve fiş vermeyenler ile sevk irsaliyesi ve taşıma bileti dahil Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen belgeleri düzenlemeyen, kullanmayan ve bulundurmayanlar yeni yılda 160 TL ceza ödeyecek.



Bir takvim yılı içinde her bir belge için kesilecek toplam ceza da 76 bin TL'ye yükselecek.



2009 yılı içinde vergi numarası kullanmaksızın işlem yapanlara da 190 TL ceza kesilecek.



Otomobili olanların durumu



Motorlu Taşıtlar Vergisi de (MTV) yüzde 12 oranında zam görecek. Bu şekilde 1-3 yaş grubunda otomobili olanlar yeni yılda 42 TL ile 1.523 TL arasında daha fazla MTV ödeyecekler.



MTV'nin ilk taksidi Ocak ayı içinde yatırılacak. 1-3 yaş grubunda, motor silindir hacmi 1301 ile 1600 cm3 arasında otomobili bulunanlar, Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere 2 taksitle toplam 628 TL vergi verecek. Bu rakam, motor silindir hacmi 4100 cm3 ve üstündeki araçlar için 14 bin 220 TL olacak.



1-3 yaş grubunda motosikleti olanlardan yeni yılda 76 TL ile 946 TL arasında MTV alınacak.





