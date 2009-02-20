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Ekonomi

2009 enflasyon beklentisi yüzde 7.10’a düştü

Merkez, 2009 sonu enflasyon beklentisini yüzde 7,10'a, cari açık beklentisini 22 milyar 989.2 milyon dolara, büyüme beklentisini de negatife çekti.

20 Şubat 2009 02:00

Merkez, 2009 sonu enflasyon beklentisini yüzde 7.22’den yüzde 7,10'a yıl sonu cari açık beklentisini ise 22 milyar 989.2 milyon dolara çekti. Yıl sonu büyüme beklentisi ise negatif.

Merkez Bankası tarafından her ay iki kez düzenlenen Beklenti Anketinin Şubat ayı son dönem sonuçları açıklandı.

Buna göre, yıl sonu enflasyon beklentisi, tüketici fiyatları endeksi (TÜFE) bazında yüzde 7,22'den yüzde 7,10'a geriledi.

Buna göre, geçen ay yüzde 0,33 olan cari ayın tüketici fiyatları endeksi (TÜFE) beklentisi yüzde 0,35'e, yüzde 0,69 olan iki ay sonrasının TÜFE beklentisi yüzde 0,73'e çıkarken, gelecek ayın yüzde 0,52 olan TÜFE beklentisi değişmedi

Dönemler itibarıyla beklentilerde yüzde 7,22 olan yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 7,10'a, 12 ay sonrasının yıllık 7,16 olan TÜFE beklentisi yüzde 6,88'e, 24 ay sonrasının yıllık TÜFE beklentisi de yüzde yüzde 6,45'den yüzde 6,44'e geriledi.

Gelecek 3. ayın altı aylık Hazine Bonosu ihalesi yıllık bileşik faiz oranı beklentisi yüzde 13,63'den yüzde 13,68'e, gelecek 12. ayın altı aylık Hazine Bonosu ihalesi yıllık bileşik faiz oranı beklentisi ise yüzde 13,02'den yüzde 13,15'e çıktı.

Gelecek 3. ayın 5 yıl vadeli, 6 ayda bir sabit kupon ödemeli TL cinsi Devlet Tahvili ihalesi yıllık bileşik faiz oranı beklentisi yüzde 15,26'dan yüzde 15,50'ye, gelecek 12. ayın 5 yıl vadeli, 6 ayda bir sabit kupon ödemeli TL cinsi Devlet Tahvili ihalesi yıllık bileşik faiz oranı beklentisi ise yüzde 14,40'dan yüzde 14,82'ye yükseldi.

Yıl sonu cari işlemler dengesinde meydana gelecek açık beklentisi, 22 milyar 989,2 milyon dolara indi. Şubat ayının ilk döneminde beklenti 23 milyar 269 milyon dolar idi.

Yıl sonu dolar kuru beklentisi 1.6648 liraya çıktı

Cari ay dolar kuru beklentisi 1,6368 TL'den 1,6732'e, yıl sonu dolar kuru beklentisi 1,6546 TL'den 1,6648'ye çıktı. Gelecek 12 ay sonundaki dolar kuru beklentisi de 1,6569 TL'den 1,6600'a yükseldi.

Yıl sonu büyüme beklentisi negatif

Ocak ayının ikinci beklenti anketinde sıfır olan cari yıl sonu yıllık gayri safi yurt içi hasıla (GSYH) beklentisi negatife dönüp (eksi) yüzde 0,4 gerilerken, gelecek yıl sonu yıllık GSYH büyüme beklentisi de yüzde 2,9'dan 2,6'ya indi.

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