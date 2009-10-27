2009 enflasyon beklentisi yüzde 5.5

Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, 2009 yıl sonu enflasyonunun yüzde 70 olasılıkla, orta noktası yüzde 5,5 olmak üzere yüzde 5,0-6,0 aralığında olacağının öngörüldüğünü bildirdi.

Merkez Bankası Başkanı Yılmaz, İdare Merkezinde, bankanın ''Enflasyon Raporu''nun tanıtımına ilişkin düzenlediği basın toplantısında, enflasyonun 2010 yılı sonunda ise orta noktası yüzde 5,4 olmak üzere yüzde 3,9 ile yüzde 6,9 aralığında gerçekleşeceğinin tahmin edildiğini kaydetti.

Yılmaz, enflasyon oranının 2011 yıl sonunda yüzde 4,9, 2012 yılının 3. çeyreğinde ise 4,8 düzeyinde öngörüldüğünü belirtti.

Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, IMF ile anlaşmaya ihtiyaç bulunup bulunmadığı ile ilgili soru üzerine kısa vadede ''biraz daha hızlı büyümek, özel sektörün eline daha fazla kaynak bırakmak ve Hazinenin borçlanma oranlarını azaltmak için dış kaynağa ihtiyaç bulunduğunu'' belirtti. Yılmaz, orta ve uzun vade için ise artık ''Türkiye'nin kendi işlerini kendisinin görebiliyor olması gerektiğini'' kaydetti.

Durmuş Yılmaz, ''Enflasyon Raporu''nu açıkladığı basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Yılmaz, IMF ile bir anlaşmaya ihtiyaç bulunup-bulunmadığı yönündeki soruya karşılık, bu ay başında ve geçtiğimiz günlerde yaptığı iki ayrı açıklamanın birbirine çelişik göründüğünü ancak kısa ve orta vadeye ilişkin görüşlerini içerdiğini kaydederek, konuya açıklık getirdi. ''Aslında çelişki söz konusu değil, bunlar birbirlerini tamamlayan öğeler'' diyen Yılmaz, şöyle devam etti:

''Türkiye krizde likidite yönetimi yapmıyor. Bizim şu anda geldiğimiz nokta, daha önceki IMF anlaşmalarında ihtiyaç duyduğumuz, denizin bittiği yerde IMF'nin kapısına gittiğimiz nokta değil. Şu anda 'biz daha hızlı nasıl büyüyebiliriz' sorusunu soruyoruz ve bununla ilgili de 'kaynağa ihtiyacımız var mı' sorusu bulunuyor. Eğer biraz daha hızlı büyümek istiyorsak, özel sektörün eline biraz daha fazla kaynak bırakmak istiyorsak, Hazinenin borçlanma oranlarını azaltmak istiyorsak, bizim bir dış kaynağa ihtiyacımız var. Fakat uzun vadede artık bizim kendi işlerimizi kendimizin görebiliyor olması gerekir. İşte bu orta vadeli program böyle bir adım ve bir daha biz işlerimizi yanlış yaparak denizin bittiği noktada kaynak bulmak için başka bir yerlere gitmemiz gerekmemeli. Mezun olmanın anlamı bu. Birisi orta vadeli. Kısa vadede ise eğer biraz daha hızlı büyümek, hazinenin yüzde 100'ün üzerine çıkan borçlanma oranlarını azaltmak istiyorsak ve reel sektöre kaynak bırakmak istiyorsak, bizim dış kaynağa ihtiyacımız var.''

Yılmaz, başka bir soruyu yanıtlarken küresel krizde ikinci bir dalga geldiğinde, ikinci bir faiz indirimi süreci başlatmayı öngördüklerini ifade ederek, ''Bunun olma olasılığı nedir diyorsunuz? Sıfır değil, 100 de değil. Sıfır ile 50'nin arasında bir yerde, 50'den az'' dedi.



Merkez Bankası Başkanı Yılmaz, domuz gribiyle ilgili bir soru üzerine de bunun ekonomi için bir risk olduğunu belirterek, Merkez Bankası olarak yaklaşık 1 yıl önce ''böyle bir durum ortaya çıkarsa ne yapabiliriz'' sorusunu gündemlerine aldıklarını söyledi.

Yılmaz, ''Özellikle ödemeler sisteminin aksamadan sürmesi ve mali sistemin aksamadan yürüyebilmesi için böyle bir durum ortaya çıktığında bu tür işleri yapan personelimizi nasıl koruyabiliriz sorusunu sorduk ve bununla ilgili olarak da bir takım çalışmalar yaptık. Bizim gündemimizde. Ama bugün itibariyle alınmış, atılmış somut bir şey yok. Ancak kilit personeli etkilemeye başlarsa ne yapabiliriz sorusunun planlaması yapılıyor'' dedi.