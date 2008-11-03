2009 bütçesine 9 milyar YTL'lik ek yük

2008'de alınan SSK prim indirimi, kamu personeline zam, sokak aydınlatmasının Hazine tarafından karşılanması gibi kararlar 2009 yılı bütçesinin yükünü 9 milyar YTL'ye yakın artırdı.



2009 yılı programına göre, 5 puanlık prim indirimi bütçeye 4.2 milyar YTL'lik yük getirirken, sosyal güvenlikteki yeniden yapılandırma da önümüzdeki dönemde dengeleri bozacak. Sokak aydınlatmalarını Hazine'nin karşılaması nedeniyle 500 milyon YTL öngörülürken, kamuda yapılan maaş iyileştirmeleri de 2.5 milyar YTL'lik ek bir maliyeti beraberinde getirecek. Dengeleri düzelteceği iddiasıyla yapılan SSK prim borçlarına dönük yapılandırmanın tüm dengeleri bozacağı da ilk kez resmi olarak dile getirildi.



5 puan prim indiriminin faturası 4.7 milyar YTL



Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) tarafından yayımlanan 2009 yılı programında, bu yıl alınan kararların getireceği toplam yük net biçimde ifade edildi. Buna göre, 2008 yılında kamu personelinin mali ve özlük haklarına ilişkin dengesizlikleri azaltma amacıyla yapılan maaş iyileştirmesi düzenlemesi 2009 yılı için 2.5 milyar YTL maliyete neden olacak.

Ekim ayıyla birlikte yürürlüğe giren, SSK işveren primlerindeki 5 puanlık indirim de 2009 yılına 4.7 milyar YTL'lik ek yük getirecek. Gelecek yıl özürlülere yapılan ödemelerle, terör tazminatları da harcamalarda baskı oluşturacak.



Bu yıl içinde çıkarılan istihdam paketiyle, 18-29 yaş arasındaki gençlerle, ilk kez işe giren kadınların ilk 1 yıl boyunca SSK işveren primlerinin Hazine tarafından karşılanması öngörülüyordu. Söz konusu düzenleme de gelecek yıl 944 milyon YTL'lik ek yük doğuracak.

Temmuz ayında çıkarılan bir yasayla da, sokak aydınlatması ile trafik sinyalizasyonuna ilişkin enerji giderlerinin artık Hazine'den karşılanacağı öngörülmüştü. Bu düzenleme nedeniyle de 500 milyon YTL'lik harcama yapılacak.



Programda, SSK prim borçlularına dönük borç yeniden yapılandırma programının dengeler açısından yarattığı olumsuzluk da yer aldı.



Primde yeniden yapılanma 6 milyar YTL gelir getirecek



Yeniden yapılandırma nedeniyle2008 yılı sonuna kadar 6milyar YTL'lik gelir elde edilecek.Söz konusu yeniden yapılandırma programı, daha önceki yeniden yapılandırma uygulamalarında olduğu gibi sistemin işleyişini olumsuz etkileyecek,geleceğe yönelik yeni yapılandırma beklentilerinin oluşması nedeniyle de cari prim tahsilatında düşmeye yol açacak ve nimet-külfet dengesini bozacak bir şekilde orta dönemde sistemin elde edilen gelire kıyasla daha çok yükümlülük altına girmesine neden olacak.





