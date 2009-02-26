ABD’nin 2009 bütçe tahminleri açıklandı. 2009 bütçe açığı 1,75 trilyon dolar olarak öngörülürken, açığın 2013 yılına kadar yarıya indirilmesi planlanıyor. Bütçede sosyal güvenlik ödemelerine ayrılan pay artırılırken, tarım kesimine verilen destek azaltılacak. Irak’taki askerlerin çekilmesiyle elde edilecek tasarruf ise 10 milyar dolar.



ABD Başkanı Barack Obama, 2009 bütçe açığını, Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'nın (GSYH) yüzde 12,3'üne karşılık gelen 1,75 trilyon dolar olarak öngördü.



ABD Başkanı Obama, 2009 bütçe önerisinde, sağlık sistemi ve ekonomiyi düzeltmeye yönelik önlemler aldı.



2009 bütçesindeki açığın, GSYH itibarıyla, İkinci Dünya Savaşı'ndan buyana ki en büyük açık olduğu belirtiliyor.



Obama'nın bütçe önerisinde, tarım destekleri başta olmak üzere bazı alanlarda kesintiler yer alıyor.



Başkan Obama'nın, bütçe açığını 2013 yılına kadar yarıya indirme taahhüdünde bulunduğunda da belirtiliyor.



ABD Yönetimi'nin, finansal sektörü kurtarma paketine ilave olarak, yapılacak tasarruflarla, 250 milyar dolarlık bir ek kaynağı daha sağlayabileceği belirtiliyor.



Kongreye sunulacak olan yeni bütçe önerisinde, 10 yıllık dönem içinde sağlık sistemini desteklemek için 634 milyar dolarlık bir ihtiyati fon ayrılması öngörülüyor.



Ayrıntılarının önümüzdeki aylarda ilan edilmesi beklenen 2009 yılı bütçesinin, uygulamaya gireceği 1 Ekim 2009'a kadar Kongreden onay alması gerekiyor.



Irak ve Afganistan'daki askeri harcamaların 2009'da 140 milyar dolar olması bekleniyor. Irak'taki askerlerin çekilmeye başlamasıyla birlikte gelecek yılki harcamanın 130 milyar dolara, ileri ki yıllarda da 50 milyar dolara inmesi bekleniyor.



ABD askerlerinin, 18 aylık bir süreçte Irak'tan çekileceği belirtiliyor.



Yeni öneride, tarım üreticilerine verilen destekte 500 bin dolardan fazla kesinti yapılarak, 10 yıllık süreçte 9,8 milyar tasarruf amaçlanıyor.



ABD’de işsizlik maaşı başvuruları 36 bin kişi arttı



ABD'de işsizlik maaşı almak için 22 Şubat ile sona eren bir haftalık süre içerisinde yapılan başvuruların sayısının bir önceki haftaya göre 36 bin kişi artarak 667 bin kişi olarak gerçekleştiği bildirildi. Böylece 631 bin olan işsizlik maaşı için başvuruların sayısı 667 bine yükseldi. Piyasalarda işsizlik başvurularının 2 bin azalması bekleniyordu.



İstihdam piyasasındaki eğilimi daha iyi gösteren dört haftalık hareketli ortalama ise 19 bin kişi artarak 639 bin oldu. Bir haftadan fazla işsizlik ödeneği alanların sayısı da beklentilerin üzerinde 114 bin artarak 5 milyon 112 bine yükseldi.



ABD'de dayanıklı tüketim malı siparişleri yüzde 5.2 düştü



ABD'de dayanıklı tüketim malı siparişleri mevsimsel etkilerden arındırılmış verilerle yüzde 5.2 azaldı. Böylece Ocak ayında fabrika siparişleri beklentilerin üzerinde düştü ve siparişler 6 ay üst üste gerilemiş oldu.



ABD Ticaret Bakanlığı'nın açıklamasına göre imalatçılardan uzun ömürlü mallar için yapılan siparişler ocak ayında mevsimsel olarak düzeltişmiş rakamlarla yüzde 5.2 oranında gerileyerek 163.8 milyar dolar oldu. Analistlerin beklentileri ise siparişlerin yüzde 3 oranında gerileyeceği yönünde idi.



Öte yandan aralık ayında siparişlerde yaşanan düşüş oranı ise yüzde 3'ten yüzde 4.6'ya revize edildi. Yıllık bazda sanayi siparişleri ise düzenlenmemiş rakamlarla yüzde 26.4 oranında düşüş gösterdi.



İşletme ekipmanları harcamaları açısından temel bir gösterge olarak kabul edilen savunma sanayi hariç hava taşıtları dahil harcamaları ise yüzde 5.4 oranında düştü. Aralık ayında bu kalemdeki gerileme oranı yüzde 5.8 seviyesinde idi. Yıllık bazda ise savunma sanayi hariç siparişlerde yüzde 20.2 oranında bir düşüş yaşandı.



Ocak ayında savunma sanayi hariç dayanıklı tüketim malları için yüklemeler ise yüzde 6.6 oranında geriledi. Bu kalemde Aralık ayında bir değişim yaşanmamıştı. Savunma sanayi hariç malların yüklemeleri GSYİH verilerinin hesaplanmasında kullanılan verilerden birisi olarak biliniyor.



Geçen ay özellikle otomobil, metal ürünler, makineler, bilgisayarlar ve elektrikli aletler ile ev aletleri siparişlerinde düşüş yaşandı.

