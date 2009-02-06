2008'in patent şampiyonu Huawei

Huawei, 1.737 başvuruyla 2008'de Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü'ne en çok patent başvurusu yapan şirket oldu.



Huawei'den yapılan açıklamada, yeni nesil telekomünikasyon çözümleri alanında "dünya lideri" olan şirketin, WIPO (Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü) tarafından hazırlanan uluslararası patent başvuruları global liginde 2008'in lideri olduğu kaydedildi.



Şirketler sıralamasında Huawei 1.737 patent başvurusuyla zirveye otururken onu 1.729 başvuruyla Panasonic ve 1.551 başvuruyla Philips izledi.



2008 yılında WIPO'ya Patent İşbirliği Antlaşması (PCT) kapsamında yaklaşık 164.000 patent başvurusu yapıldı. Bir önceki yıla göre bu rakam yüzde 2,4'lük küçük bir büyümeye işaret ediyor. Önceki üç yılda patent başvurusu sayısındaki ortalama artış ise yüzde 9,3 düzeyindeydi. Oransal olarak 2008'de küçük bir artış kaydedilmekle birlikte sayı olarak bir yıl içinde yapılan en yüksek patent başvurusu da aynı yıl kaydedildi.



Patent başvurularında Kore yüzde 12, İsveç yüzde 12,5 ve Çin yüzde 11,9'luk artış sağladı.



En fazla patent başvurusu ise yine ABD'den geldi. Toplam başvuruların yüzde 32,7'si, bir başka ifadeyle 53.521'i ABD'den geldi. ABD, bu alanda liderliği yaklaşık otuz yıldır elinde bulunduruyor.

