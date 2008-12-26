2008'e damga vuran sporcular

2008 yılında elde ettikleri başarılarla medyada adları sıkça duyulan sporculardan Usain Bolt, özellikle 29. Yaz Olimpiyat Oyunları'ndaki performansıyla dünyanın en hızlısı olmayı başardı.Erkekler 100, 200 metre ile 4x100 metre bayrak yarışlarında dünya rekorlarıyla altın madalyaya uzanan Jamaikalı sprinter, Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF) tarafından da erkeklerde ''Yılın Atleti'' seçildi.22 yaşındaki sporcu, hem 100 hem de 200 metrede dünya rekoru kırarak altın madalya alan ilk sporcu olarak da tarihe geçti.Pekin-2008'de kazandığı 8 altın madalya ile akıllara durgunluk veren ABD'li yüzücü Phelps, bir olimpiyatta en çok altın madalya alan sporcu oldu.29. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda toplamda 14 altın madalya alarak, ''olimpiyatlarda en çok altın madalya alan sporcu'' ve toplamda 16 madalya ile ''oyunlar tarihinde en çok madalya kazanan erkek sporcu'' unvanlarını ele geçiren Phelps, Londra-2012'ye katılır ve burada en az 3 madalya alırsa, ''olimpiyatlarda en çok madalya kazanan sporcu'' unvanını da ele geçirecek.23 yaşındaki rekor koleksiyoncusu, son 68 yılda olimpiyatlara katılan en genç yüzücü olarak da hatırlandı.Pekin 2008'de bayanlar sırıkla yüksek atlamada 5,05 metrelik atlayışıyla kendine ait 23. dünya rekorunu geliştirerek, altın madalyaya uzanan Rus Isinbayeva, 5 metrenin üzerinde atlayan tek bayan sporcu olarak tarihe geçti.Spora jimnastikle başlayan, ancak uzun boylu olduğu için atletizme yönelen 26 yaşındaki Isinbayeva, salon rekorlarını da elinde bulunduruyor.Rus sırıkçı, IAAF tarafından bayanlarda ''Yılın Atleti'' seçildi.Formula 1 takımlarından McLaren Mercedes'in İngiliz pilotu Lewis Hamilton, 59. Formula 1 dünya şampiyonu oldu.35 yarışlık kariyerinde 207 puan toplayan ve 22 kez podyuma çıkma başarısı gösteren 23 yaşındaki Hamilton, tarihin en genç şampiyon pilotu olma unvanını elde etti.Bu sezon 5 kez birinci olma başarısını gösteren Hamilton, Formula 1 tarihinde şampiyonluğa ulaşan 9. İngiliz pilot oldu.Manchester United'ın Portekizli futbolcusu Cristiano Ronaldo, FIFA Profesyonel Futbolcular Birliği (FIFPro) tarafından ''Yılın Oyuncusu'' seçildi.FIFA'nın 12 Ocak 2009'da ilan edeceği ''Yılın Futbolcusu''nda da ilk 5 arasına giren Ronaldo'nun ismi, UEFA'nın da aynı tarihte duyuracağı ''Yılın ilk 11'i'' adayları arasında da geçiyor.Portekizli kanat oyuncusu, Fransa'da bu yılki ''Altın Top'' (Ballon d'Or) ödülünün de sahibi oldu.23 yaşındaki futbolcu, geçen sezon takımı adına 42 gole imza atmıştı.İspanyol tenisçi Rafael Nadal, 29. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda tek erkeklerde şampiyon olmasının ardından, Ağustos ayında İsviçreli raket Roger Federer'in 4,5 yıllık egemenliğine son vererek, dünya klasmanında ilk sıraya yerleşti.22 yaşındaki Nadal, bu yılki Fransa Açık'ın (Roland Garros) ve Wimbledon Açık Tenis Turnuvası'nın da tek erkeklerde şampiyonu oldu.Nadal'ın kariyerinde 2005, 2006, 2007 Roland Garros şampiyonluğu da bulunuyor.ABD Profesyonel Basketbol Ligi'nde (NBA) 2007-2008 sezonunun en değerli oyuncusu (MVP) oyuncusu seçilen Los Angeles Lakerslı Kobe Bryant, formasını giydiği ABD Milli Basketbol Takımı'nın Pekin-2008'de altın madalyaya ulaşmasında da etkili oldu.Bryant, NBA'de geçen sezon çıktığı 83 maçın tümünde forma giyerken, 28,3 sayı, 6,3 ribaunt ve 5,4 asist ortalamasıyla 2000 yılından bu yana MVP ödülünü kazanan ilk Los Angeles Lakers oyuncusu oldu.