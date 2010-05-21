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2008'den bu yana en kapsamlı hava harekatı

Günboyu süren harekata F-16 ve F-4 2020 savaş uçakları katıldı ve yaklaşık 50 hedef vuruldu.

21 Mayıs 2010 03:00

T24- Terörle mücadele kapsamında Türk Hava Kuvvetleri'ne ait 20 uçakla Kuzey Irak’ın Hakurk–Zap bölgesine operasyon düzenlendi. Günboyu süren harekata F-16 ve F-4 2020 savaş uçakları katıldı ve yaklaşık 50 hedef vuruldu.

 

Amerika Birleşik Devletleri'yle anlık istihbarat paylaşımı ve Heron insansız hava araçlarından sağlanan bilgilerle oluşturulan hedef grubu başarıyla vuruldu.

 

Harekatta 500 librelik ve 2 bin librelik lazer güdümlü genel maksat bombaları kullanıldı.

 

Saat 13.30 başlayan operasyonun akşam saatlerinde sona erdiği ve uçakların üs bölgelerine güvenli bir şekilde döndüğü açıklandı.

 

İKİ YIL SONRA


Harekatta hedef alınan Zap bölgesi PKK'nın ana karargahının yer aldığı bölge olarak biliniyor. Kuzey Irak'taki hedeflere bu kapsamda hava harekatı en son 2008 yılında yapılmıştı.

 

ÇELİK: AÇILIM, TERÖRLE MÜCADELEYİ DURDURMAZ


Türk savaş uçaklarının Kuzey Irak'a düzenlediği operasyon hakkındaki ilk değerlendirme AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik tarafından yapıldı.

 

NTV canlı yayınında konuşan Çelik şunları söyledi: "Domekratik açılım, terörle mücadelenin durdurulduğu anlamına gelmez. Terör tehdidi varsa Türkiye mücadele eder. Türkiye tüm temaslarında Irak'ın bütününü temsil eden bir hükümet kurulmasını destekliyor. Türkiye en geniş mutabakatla bir hükümetin ortaya çıkmasını istiyor.

 

KİMSE TÜRKİYE'NİN ELİNİ TUTAMAZ

Terörle mücadele konusunda kimse Türkiye'nin elini tutamaz. Bundan Irak rahatsız oluyorsa, Barzani tarafı rahatsız oluyorsa o bölge de üzerine düşeni yapmalıdır. Yeni kurulacak hükümetten ve Barzani tarafından beklenen Türkiye'nin terörle mücadeleye dönük isteklerinin karşılanmasıdır."

 

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