2008’de yabancı yatırımcı sayısı yüzde 4.23 azaldı

Geçen yıl İstanbul Ticaret Odasına (İTO) yeni kayıt yaptıran yabancı sermaye değerinin, yüzde 30 artışla 533 milyon TL'yi geçtiği bildirildi.



İstanbul Ticaret Odası, 2008 yılında İstanbul'da yeni kurulan yabancı sermayeli firmaların profilini çıkardı.



Buna göre, 2008'de bir önceki yıla göre yabancı yatırımcı sayısında yüzde 4,23 azalış, yatırımcının taahhüt ettiği sermaye değerinde ise yüzde 29,92 artış oldu.



Geçen yıl İTO'ya yeni kayıt yaptıran yabancı ortak sayısı 2 bin 941 olurken, bu kayıtların toplam yabancı sermaye değeri 533 milyon 67 bin 135 TL olarak gerçekleşti.



İTO’ya yeni kayıt yaptıran firmaların yüzde 55’i AB ülkelerinden



Geçen yıl İstanbul Ticaret Odasına (İTO) yabancı ortak sayısı itibariyle Almanya'dan 451, Hollanda'dan 358, İran'dan 170, Azerbaycan'dan da 125 yatırımcı yeni kayıt yaptırdı.



İTO'nun yeni kayıt ve iptal edilen firma kuruluşlarını esas alarak hazırladığı, 2008 Yılı Yeni Kayıt Yaptıran Firmalarda Yabancı Yatırımcı ve Sermaye Durumu Raporuna göre; 2008 yılında yeni kurulan firmalarda yabancı sermaye değerinde yüzde 29,92 oranında artış, yabancı yatırımcı sayısında ise yüzde 4,23 azalış meydana geldi.



İTO'ya kayıt yaptıran firmalar arasında yabancı yatırımcı sayısına bakıldığında ilk 5 sırayı Almanya, Hollanda, İran, Azerbaycan ve Fransa'nın aldığı görülüyor. Toplam yabancı sermaye değeri itibariyle ise Almanya, Bahreyn, Hollanda, Azerbaycan ve Hindistan ilk sıralardaki ülkeler.



Almanya yabancı yatırımcı ve sermaye değerine göre 451 firmayla ilk sırada bulunuyor. Alman firmaların taahhüt ettikleri yabancı sermaye değeri toplam içerisinde yüzde 17,31 pay tutuyor. Alman firmalarının sermaye miktarı ise 92 milyon 256 bin 452 TL. Almanya'yı 84 milyon 250 bin 212 TL'lik sermaye ile Bahreyn izledi.



Yabancı ortak sayısı itibariyle Almanya'dan 451, Hollanda'dan 358, İran'dan 170, Azerbaycan'dan da 125 yatırımcı İTO'ya yeni kayıt yaptırdı.



Taahhüt edilen yabancı sermaye değerinde de yüzde 17,31 ile yine Almanya ilk sırayı alırken, bu ülkeyi Bahreyn, Hollanda, Azerbaycan ve Hindistanizledi.



2008'de İTO'ya yeni kayıt yaptıran firma kuruluşuna katılım gösteren yabancı yatırımcıların yüzde 55,70'i Avrupa Birliği ülkelerinden oldu. Bu ülkeler toplam taahhüt edilen yabancı sermayenin yüzde 45,16'sını karşıladı. AB ülkelerini yüzde 24,87 ile Orta Doğu ülkeleri izledi.



Banka-Sigorta sektörü öne çıktı



2008 yılında yeni kurulan şirketlerde yabancıların en çok ilgi gösterdiği sektörlerde, 450 yatırımcı sayısı ile Müşavirlik Hizmetleri önde bulunuyor. Toplam yabancı yatırımcı sayısı itibariyle yüzde 15,30'luk pay ile müşavirlik hizmetleri, yüzde 13,57 pay ile elektrik-elektronik-bilişim ve yüzde 10.27 ile inşaat sektörü ilk üç sırayı paylaşıyor.



Yabancı sermaye toplamında değeri 109,5 milyon TL'lik yüzde 20,55 pay ile banka-sigorta sektörü ön plana çıkarken, bunu yüzde 18,88 pay ile inşaat sektörü takip etti.



En az yabancı sermaye girişi olan sektörler toplam içerisindeki yüzde 0,14 pay oranı ile deri saraciye ile ağaç orman ve mobilya sektörleri olurken, en az yabancı yatırımcı alan sektör 15 katılımcının bulunduğu ve yüzde 0,51 pay oranı ile yine deri saraciye sektörü oldu.



2008'de yabancı ortaklı firmalardan 107'si kayıtlarını iptal ettirdi. Yabancı uyruklu firmaların kapanması ve ortaklık yapılarının sona erdirilmesi talebinde bulunan yabancı yatırımcıların yüzde 86,92'si merkez naklinde bulundu.

