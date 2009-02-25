2008’de trafikteki araç sayısı 742 bin arttı

Türkiye'de geçen yıl trafikteki toplam taşıt sayısı 742 bin 450 adet arttı. Buna göre 2008 yılında Türkiye'deki toplam kara taşıt sayısı 13 milyon 765 bin 395'e ulaştı. 2007 yılı sonu itibariyle toplam taşıt sayısı 13 milyon 22 bin 945 idi.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2008 yılı Aralık ayına ilişkin "Motorlu Kara Taşıtları İstatistikleri" sonuçlarını açıkladı.



Buna göre, 2008 yılında trafikteki toplam taşıt sayısı 742 bin 450 adet artarken, söz konusu yıl 829 bin 680 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı, 87 bin 230 taşıtın ise trafikten kaydı silindi.



2008 yılı sonu itibariyle toplam 13 milyon 765 bin 395 olan taşıtın, 6 milyon 796 bin 629'unu otomobil, 383 bin 548'ini minibüs, 199 bin 934'ünü otobüs, 2 milyon 66 bin 7'sini kamyonet, 744 bin 217'sini kamyon, 2 milyon 181 bin 383'ünü motosiklet, 35 bin 100'ünü özel amaçlı taşıtlar, 1 milyon 358 bin 577'sini traktör oluşturdu.



Başka bir ifadeyle trafiğe kayıtlı toplam 13 milyon 765 bin 395 adet taşıtın yüzde 49,4'ü otomobil, yüzde 15,8'i motosiklet, yüzde 15'i kamyonet, yüzde 9,9'u traktör, yüzde 5,4'ü kamyon, yüzde 2,8'i minibüs, yüzde 1,4'ü otobüs, yüzde 0,3'ü ise özel amaçlı taşıtlardan meydana geldi.



Aralıkta durum



Öte yandan geçen yılın Aralık ayında 35 bin 524 adet taşıt trafiğe kaydoldu. Toplam 35 bin 524 taşıt içinde otomobil yüzde 47,2 pay ve 16 bin 780 adet ile ilk sırada yer aldı. Otomobili yüzde 20,6 pay ve 7 bin 307 adet ile kamyonet, yüzde 19,6 pay ve 6 bin 962 adet ile motosiklet, yüzde 5,9 pay ve 2 bin 87 adet ile traktör takip etti.



Aralık ayında trafiğe kaydolan araçların yüzde 6,7 pay ve 2 bin 388 adedini ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.



Trafiğe kaydı yapılan motorlu taşıt sayısı Aralık'ta bir önceki aya göre yüzde 26,3 azaldı. Bu azalış otomobilde yüzde 25, minibüste yüzde 7, otobüste yüzde 33,9, kamyonette yüzde 25,1, kamyonda yüzde 36,1, motosiklette yüzde 32,3, traktörde yüzde 17,6 olarak gerçekleşti. Özel amaçlı taşıtlarda yüzde 63,3 artış oldu.



2008 Aralık ayında trafiğe kaydı yapılan motorlu taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 47,6 azaldı. Bu azalış otomobilde yüzde 50,9, minibüste yüzde 44,3, otobüste yüzde 57,4, kamyonette yüzde 59,7, kamyonda yüzde 52,7, motosiklette yüzde 0,6, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 78,4, traktörde yüzde 37,9 olarak gerçekleşti.



Aralık ayında ilk defa trafiğe çıkan taşıt kayıtlarının illere göre yoğunluğuna bakıldığında ilk sırayı İstanbul aldı. Bu dönemde trafikten ilk defa tescil belgesi alan 35 bin 524 taşıtın yoğunluk sırasına göre illere dağılımına bakıldığında, İstanbul yüzde 40,4 ile ilk sırayı alırken, bunu Ankara yüzde 8, İzmir yüzde 5,5, Antalya yüzde 3,7, Bursa yüzde 3,3, Adana yüzde 2,7, Mersin yüzde 2,6, Gaziantep yüzde 1,7, Konya yüzde 1,6, Kocaeli yüzde 1,6 ile takip etti. Taşıtların yüzde 28,9'u ise diğer illere dağıldı.



Aynı dönemde trafikten ilk defa tescil belgesi alan 16 bin 780 adet otomobilin yüzde 13,5'ini Renault, yüzde 6,8'ini Opel, yüzde 6,4'ünü Honda, yüzde 6,2'sini Volkswagen, yüzde 6,1'ini Toyota, yüzde 5,6'sını, Tofaş-Fiat, yüzde 5,3'ünü Hyundai, yüzde 4,8'ini Ford, yüzde 2,7'sini Dacia, yüzde 42,6'sını ise diğer markalar oluşturdu.



