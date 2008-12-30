2008'de sporda güldük!..

İŞTE MİLLİ TAKIMLARIN 2008 PERFORMANSI

12 Dev Adam da gelecek sene Portekiz'de organize edilecek Avrupa Şampiyonası için eleme grubu maçları oynarken, bu maçları namağlup olarak tamamladı. Potanın Perileri de, grubunda oynadığı 8 maçta 7 kez galip gelerek Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.Milli takımlar bazında en kötü görüntüyü ise voleybol erkek takımı çizdi. A Erkek Voleybol Milli Takımı, olimpiyat elemelerinde Sırbistan, Almanya ve Finlandiya'nın yer aldığı gruptan çıkamadıTarihinin en başarılı dönemlerinden birisini yaşan A Milli Futbol Takımı, 2008 yılında yaptığı 7'si özel 16 maçın 9'undan galibiyetle ayrıldı.İsviçre ile Avusturya'nın ortaklaşa düzenlediği ve 7-29 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılarak tarihinde ilk kez yarı final oynama başarısı da gösteren A Milli Futbol Takımı, 2008 yılında başarılı bir performans sergiledi.A Milli Basketbol Takımı, gelecek sene Portekiz'de organize edilecek Avrupa Şampiyonası için eleme grubu maçları oynarken, bu maçları namağlup olarak tamamladı.Avrupa Şampiyonası Elemeleri C Grubu'nda mücadele eden Ay-yıldızlılar, grubunda oynadığı 6 maçtan da galibiyetle ayrılarak, namağlup olarak şampiyonaya katılma hakkı kazandı.Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu'nda Polonya, İtalya, Bosna ve Finlandiya ile mücadele eden Potanın Perileri, grubunda oynadığı 8 maçta 7 kez galip gelerek Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.A Milli Voleybol takımları 2008'de ulusları organizasyonlarda beklenen başarıyı sergileyemedi.A Erkek Voleybol Milli Takımı, olimpiyat elemelerinde Sırbistan, Almanya ve Finlandiya'nın yer aldığı gruptan çıkamadı. Çin'in Pekin kentinde düzenlenen olimpiyat oyunlarına bu gruptan Sırbistan gitme hakkı elde etti.A Bayan Voleybol Milli Takımı ise Pekin Olimpiyatları elemelerinde Almanya, Hollanda ve Polanya'nın yer aldığı grupta mücadele etti. Bayan voleybolcular da gruptan çıkamayarak olimpiyatlar oyunlarında yer alamadı. Bu gruptan çıkan Polonya, 2. tur elemelerinde ise 2. oldu.