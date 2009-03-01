2008'de kaçakçıların gözdesi elektronik eşya oldu

Gümrüklerde 2008 yılında ele geçirilen kaçak elektronik eşyaların tutarı önceki yıla göre yüzde 450 oranında artış gösterdi.



2007 yılında ele geçirilen kaçak elektronik eşya tutarı 24 milyon TL iken 2008'de bu rakam 107 milyon TL'ye yükseldi.



Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünden aldığı bilgiye göre, son yıllarda kaçakçılar, yükte hafif pahada ağır olan elektronik eşyalara yöneldi. Geçen yıl gümrüklerde ortaya çıkarılan 508,5 milyon TL'lik kaçakçılık olayının 179,3 milyon TL'lik kısmını uyuşturucular oluştururken, bunu 107 milyon TL ile kaçak elektronik eşyalar, 51 milyon TL ile araçlar, 17,9 milyon TL ile akaryakıt izledi.



Cep telefonlarının kayıt altına alınması ve kaçakçılığının önlenmesi amacıyla yapılan yasal düzenlemelere rağmen geçen yıl ele geçirilen kaçak cep telefonu miktarı da önceki yıla göre yüzde 135 oranında arttı.



Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü ekipleri 2007 yılında 17 bin 663 adet kaçak cep telefonu ele geçirirken geçen yıl bu rakam 24 bin 258 oldu. Ele geçirilen cep telefonlarının piyasa değeri ise 8 milyon 423 bin TL olarak hesaplandı.



İstatistiklere göre, 2008 yılında akaryakıt kaçakçılığı da 2007 yılına göre yaklaşık 2 kat arttı. 2007 yılında 9,1 milyon liralık kaçak akaryakıta el konulurken geçen yıl 18 milyon liralık kaçak akaryakıt olayı ortaya çıkarıldı.



9 bin 295 araca el kondu



Kaçakçılık faaliyetlerinde kullanılan ve yasa dışı olarak yurda sokulurken el konulan araçların sayısında da geçen yıl önceki yıla göre büyük artış oldu. 2007 yılında aralarında gemi, yat, tır, otomobil ve motosikletlerin bulunduğu bin 441 araç ele geçirilirken 2008 yılında toplam 9 bin 295 araca el konuldu. Bu yıl ele geçirilen araçların maddi değeri ise yaklaşık 51 milyon lirayı buldu.



Geçen yıl ele geçirilen uyuşturucu miktarı da önceki yıla göre büyük artış gösterdi. Ekipler, 2007 yılında 2 ton 722 kilo, 2008 yılında ise 4 ton 37 kilo eroin ele geçirdi. Uyuşturucuların toplam değeri 179 milyon lira olarak hesaplandı.



2.7 milyon liralık sigara kaçakçılığı



Sigara kaçakçılığı da hız kesmedi. Gümrük Muhafaza ekipleri, geçen yıl piyasa değeri 2 milyon 725 bin lira olan 490 bin paket sigaraya el koydu.



Aynı şekilde piyasa değeri 1,5 milyon lira olan 54 bin 980 şişe içki ile 1 milyon 565 bin liralık 44 bin 15 adet kaçak puro da ele geçti.



Geçen yıl Tekel maddeleri kaçakçılığıyla ilgili malların toplam değeri ise 6 milyon 102 bin 774 lira olarak tespit edildi.



Geçen yıl ortaya çıkarılan silah ve mühimmat kaçakçılığının boyutu 1 milyon 361 bin 873 lira, gıda kaçakçılığının boyutu ise 3 milyon 122 bin 710 lira oldu.

