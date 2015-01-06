'2008'de görevden ayrıldım' diyen Akyürek'in 2009'da imzaladığı dinleme belgesi'

Yeni Şafak, Şehit Aileleri Federasyonu Başkanı Hamit Köse’yi 2009’da dinlettiği iddiasını “2008’de görevden ayrıldım” diyerek tekzip eden eski İstihbarat Daire Başkanı Ramazan Akyürek’e ait olduğu iddia edilen bir imzanın bulunduğu, 2009 tarihli bir belge yayımladı.

Yeni Şafak’ın haberinde “Şehit Aileleri Federasyonu Başkanı Hamit Köse’yi ‘El Kaide’ iddiasıyla sahte isimle dinlettiren eski İstihbarat Daire Başkanı Ramazan Akyürek, söz konusu dinlemenin yapıldığı tarihte görevde olmadığını öne sürerek gerçek dışı bilgilerle tekzip talep etti. Akyürek’in tekzip kararını kabul eden ismin TİB’deki paralel casusluk haberlerine internette yasak getiren Hakim Süleyman Köksaldı olması da dikkat çekti” denildi.

Haberde, “Akyürek, söz konusu dinleme haberinin gerçeğe aykırı olduğunu iddia ederek avukatı aracılığıyla mahkemeden tekzip talep etti. Ancak tekzip metninde Akyürek’in 2008'de İstihbarat Daire Başkanlığı görevinden ayrıldığı bu nedenle de dinleme talebine ilişkin işlemi yapamayacağı iddia edildi. Yalan bilgilerle mahkemeden tekzip talep eden Akyürek, görevden ne zaman ayrıldığını unuttu... Nitekim Akyürek, 16 Ekim 2009’da görevden alınarak Emniyet Genel Müdürlüğü Strateji Başkanlığı’na Merkez Emniyet Müdürü olarak atandı” ifadelerine yer verildi.

Yeni Şafak’ın bugünkü (6 Ocak 2014) nüshasında yayımlanan, Osman Özgan imzalı “Öyleyse bu imza kimin?” haber şöyle:

‘Öyleyse bu imza kimin?’

Ramazan Akyürek, Şehit Aileleri Federasyonu Başkanı’nı 2009’da “El Kaideci” diye dinletti. Yeni Şafak haber yapınca hakime “2008’de İstihbarat Daire Başkanlığı’ndan ayrıldım. Dinlemiş olamam” dedi. Ancak Ağustos 2009’daki dinlemelerde yer alan imzası Akyürek'in doğru söylemediğini ortaya koyuyor.

Şehit Aileleri Federasyonu Başkanı Hamit Köse’yi ‘El Kaide’ iddiasıyla sahte isimle dinlettiren eski İstihbarat Daire Başkanı Ramazan Akyürek, söz konusu dinlemenin yapıldığı tarihte görevde olmadığını öne sürerek gerçek dışı bilgilerle tekzip talep etti. Akyürek’in tekzip kararını kabul eden ismin TİB’deki paralel casusluk haberlerine internette yasak getiren Hakim Süleyman Köksaldı olması da dikkat çekti.

Gece yarısı dinleme talebi

Yeni Şafak, Köse’nin ‘İsmail Altın’ sahte ismiyle ‘El Kaide’ iddiasıyla dinlendiğini “Şehit Ailelerine Terör Dinlemesi” başlığıyla duyurmuştu. Köse, mahkeme kararı beklenmeden Akyürek’in talimatıyla gece yarısı dinlenmeye başlandı. Akyürek’in 15.08.2009'da saat 23.45’te TİB’e gönderdiği yazıda, El Kaide mensuplarının eylemlerini engellemek amacıyla, dinleme kararına ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Dinlenme kararı ise 16.08.2009'da yani dinlemeler başlandıktan bir gün sonra alındı. İkinci dinleme kararı ise 13.11.2009'da alındı. Yani Şehit Aileleri Federasyonu Başkanı alınan iki dinleme kararıyla 6 ay boyunca kayıt altına alındı.

Alındığı tarihi unuttu!

Akyürek, söz konusu dinleme haberinin gerçeğe aykırı olduğunu iddia ederek avukatı aracılığıyla mahkemeden tekzip talep etti. Ancak tekzip metninde Akyürek’in 2008'de İstihbarat Daire Başkanlığı görevinden ayrıldığı bu nedenle de dinleme talebine ilişkin işlemi yapamayacağı iddia edildi. Yalan bilgilerle mahkemeden tekzip talep eden Akyürek, görevden ne zaman ayrıldığını unuttu... Nitekim Akyürek, 16 Ekim 2009’da görevden alınarak Emniyet Genel Müdürlüğü Strateji Başkanlığı’na Merkez Emniyet Müdürü olarak atandı.

Soruşturma izni verildi

Tekzip metninde, “Akyürek’in log kayıtlarını imha etmekten suçlanmıştır. Bu iddia gerçek dışıdır “ ifadesi yer almıştır. Ancak Emniyet Genel Müdürlüğü’nün emniyetteki log kayıtlarının silinmesi olayıyla ilgili Akyürek hakkında soruşturma izni verdiği öğrenildi. Akyürek hakkında soruşturma olmasına rağmen tekzip metninde haberlerin ‘art niyetli’ olarak nitelendirilmesi, tekzipteki iddiaların gerçek dışı olduğunu da gözler önüne seriyor.

Kararda gerekçe yok...

Tekzip kararını 5. Sulh Ceza Hakimi Süleyman Köksaldı verdi. Akyürek’in haberimizi yalanlamaya çalıştığı gerçek dışı bilgilerin doğru olup olmadığını bile teyit etme gereği görmeyen Köksaldı, Anayasanın amir hükmüne rağmen kararına gerekçe yazma gereği bile duymadı. Kararında, ‘Noterden gönderilen tekzip metninin 3 günlük süre içinde yayınlanmadığı anlaşıldığından talebin kabulü gerekmiştir’ ifadesini kullanan Köksaldı, tekzip isteyenlerin 5187 sayılı Basın Yasası’nın 4. maddesinde düzenlenen ‘cevap ve düzeltme’yi hangi gerekçelerle hak ettiğine hiç değinmedi. 8 Mayıs 2006'da İstihbarat Daire Başkanlığı'na getirilen Akyürek, avukatı ile katıldığı bir TV programında 16 Ekim 2009'da görevden ayrıldığını açıklamıştı.

Tekzipler Köksaldı'dan

Belgeleriyle ispatlı haberimizle ilgili tekzip kararı veren Hakim Köksaldı, paralel yapı soruşturmalarıyla ilgili haberlere verdiği tekzip kararları sayesinde ünlendi. Köksaldı, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı’ndaki ‘paralel casusluk’ faaliyetine ilişkin haberimizin de internet sitelerinden kaldırılması kararına imza atmıştı. Koltuğunu adeta noterlik makamına dönüştüren Köksaldı ayrıca, Yeni Şafak’ın Gülen’in ‘pasaport iptali’ haberi için 5. Sulh Ceza’da, TİB’deki ‘casusluk’ haberi için ise 7. Sulh Ceza’da aynı gün tekzip vermişti.