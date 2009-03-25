2008'de Ferrari gaza bastı

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda yeni sezon hafta sonundaki Avustralya Grand Prix'si ile start alırken, geçen yılki mücadelede pilotlarda İngiliz Lewis Hamilton, takımlarda ise Ferrari birinci oldu.



Geçen yıl pilotlar sıralamasında Lewis Hamilton ile Ferrari'nin Brezilyalı pilotu Felipe Massa arasında müthiş bir mücadele yaşandı. Brezilya'daki son yarışı kazanan Massa, son virajda Hamilton'ın, Toyota pilotu Timo Glock'u geçip yarışı 5. sırada bitirmesiyle şampiyonluğu 1 puanla İngiliz rakibine kaptırdı.



Markalar klasmanında ise Ferrari, en yakın rakibi McLaren'e 21 puan fark attı.

