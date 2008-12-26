2008'de 1291 madalya

FEDERASYON ALTIN GÜMÜŞ BRONZ TOPLAM Güreş 68 56 130 254 Judo ve Kuraş 48 36 73 157 Boks 19 24 60 103 Karate 24 25 47 96 Tekvando 21 20 30 71 Badminton 26 16 29 71 Halter 27 22 16 65 Eskrim 12 12 29 53 Tenis 30 14 -- 44 Cimnastik 8 13 16 37 Bedensel Engelliler 12 6 13 31 Üniversite Sporları 5 6 15 26 Yüzme 2 8 11 21 Atletizm 3 8 8 19 Muay Thai 7 3 9 19 Bisiklet 6 7 6 19 Kürek 3 7 9 19 Otomobil Sporları 6 7 4 17 Vücut Geliştirme 3 8 4 15 Masa Tenisi 6 4 4 14 Satranç 4 4 5 13 Kick Boks 6 2 5 13 Bocce Bowling Dart 2 4 6 12 Oryantring 1 4 4 9 İşitme Engelliler 4 2 2 8 Triatlon 2 3 3 8 Yelken 1 4 2 7 Binicilik 4 2 1 7 Basketbol 3 2 2 7 Golf 3 - 3 6 Modern Pentlanton 1 4 1 6 Buz Pateni 1 4 1 6 Okul Sporları 1 - 4 5 Voleybol 2 1 2 5 Sualtı Sporları 2 2 1 5 Okçuluk 1 - 3 4 Wushu - 1 2 3 Briç 2 - 1 3 Atıcılık ve Avcılık 1 - 2 3 Bilardo 1 - 1 2 Görme Engelliler - - 3 3 Zihinsel Engelliler - 2 - 2 Çim Hokeyi - - 2 2 Hentbol - 1 - 1 Motosiklet - - 1 1

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Strateji Dairesi Başkanlığı'nın verilerine göre, bu yıl yapılan dünya ve Avrupa şampiyonaları, Pekin Olimpiyat Oyunları ile uluslararası turnuvalarda Türkiye, 378 altın, 342 gümüş ve 571'i bronz olmak üzere toplamda bin 291 madalya elde etti.Güreş Federasyonu, sıralamada 254 madalyayla ilk sırada yer alıyor. Bu yıl 68 altın, 56 gümüş ve 130 bronz madalya alan milli güreşçiler, zirveyi kimseye kaptırmadı.Güreşi, 48 altın, 36 gümüş ve 73 bronz olmak üzere toplam 157 madalyayla Judo ve Kuraş Federasyonu izlerken, 19 altın, 24 gümüş ve 60 bronz olmak üzere toplam 103 madalyayla Boks Federasyonu üçüncü oldu.Bu yılki organizasyonlarda ortaya koyduğu performans sık sık eleştirilen Halter Federasyonu, 27 altın, 22 gümüş ve 16 bronz madalya alırken, madalyaların tamamının Pekin Olimpiyat Oyunları, dünya ve Avrupa Şampiyonaları'nda kazanıldığı belirtildi.Hentbol ve motosiklet federasyonları, toplam madalya sıralamasında son sırada yer aldı.Hentbol Federasyonu, bu yıl katıldığı organizasyonlarda 1 gümüş madalya alırken, Motosiklet Federasyonu ise 1 bronz madalya kazandı.Federasyonların 2008 yılı içinde aldığı madalyaların dağılımı şöyle: