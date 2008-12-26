2008'de 1291 madalya

Türk Milli Takımları ve sporcuları, 2008 yılında katıldığı organizasyonlarda toplam bin 291 madalya kazandı. İlk sırada 254 madalya ile güreş var.
Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Strateji Dairesi Başkanlığı'nın verilerine göre, bu yıl yapılan dünya ve Avrupa şampiyonaları, Pekin Olimpiyat Oyunları ile uluslararası turnuvalarda Türkiye, 378 altın, 342 gümüş ve 571'i bronz olmak üzere toplamda bin 291 madalya elde etti.
Güreş Federasyonu, sıralamada 254 madalyayla ilk sırada yer alıyor. Bu yıl 68 altın, 56 gümüş ve 130 bronz madalya alan milli güreşçiler, zirveyi kimseye kaptırmadı.
Güreşi, 48 altın, 36 gümüş ve 73 bronz olmak üzere toplam 157 madalyayla Judo ve Kuraş Federasyonu izlerken, 19 altın, 24 gümüş ve 60 bronz olmak üzere toplam 103 madalyayla Boks Federasyonu üçüncü oldu.
Bu yılki organizasyonlarda ortaya koyduğu performans sık sık eleştirilen Halter Federasyonu, 27 altın, 22 gümüş ve 16 bronz madalya alırken, madalyaların tamamının Pekin Olimpiyat Oyunları, dünya ve Avrupa Şampiyonaları'nda kazanıldığı belirtildi. HENTBOL VE MOTOSİKLETTE TEK MADALYA
Hentbol ve motosiklet federasyonları, toplam madalya sıralamasında son sırada yer aldı.
Hentbol Federasyonu, bu yıl katıldığı organizasyonlarda 1 gümüş madalya alırken, Motosiklet Federasyonu ise 1 bronz madalya kazandı.
Federasyonların 2008 yılı içinde aldığı madalyaların dağılımı şöyle:
|FEDERASYON
|ALTIN
|GÜMÜŞ
|BRONZ
|TOPLAM
|
|
|
|
|
|Güreş
|68
|56
|130
|254
|
|
|
|
|
|Judo ve Kuraş
|48
|36
|73
|157
|
|
|
|
|
|Boks
|19
|24
|60
|103
|
|
|
|
|
|Karate
|24
|25
|47
|96
|
|
|
|
|
|Tekvando
|21
|20
|30
|71
|
|
|
|
|
|Badminton
|26
|16
|29
|71
|
|
|
|
|
|Halter
|27
|22
|16
|65
|
|
|
|
|
|Eskrim
|12
|12
|29
|53
|
|
|
|
|
|Tenis
|30
|14
|--
|44
|
|
|
|
|
|Cimnastik
|8
|13
|16
|37
|
|
|
|
|
|Bedensel Engelliler
|12
|6
|13
|31
|
|
|
|
|
|Üniversite Sporları
|5
|6
|15
|26
|
|
|
|
|
|Yüzme
|2
|8
|11
|21
|
|
|
|
|
|Atletizm
|3
|8
|8
|19
|
|
|
|
|
|Muay Thai
|7
|3
|9
|19
|
|
|
|
|
|Bisiklet
|6
|7
|6
|19
|
|
|
|
|
|Kürek
|3
|7
|9
|19
|
|
|
|
|
|Otomobil Sporları
|6
|7
|4
|17
|
|
|
|
|
|Vücut Geliştirme
|3
|8
|4
|15
|
|
|
|
|
|Masa Tenisi
|6
|4
|4
|14
|
|
|
|
|
|Satranç
|4
|4
|5
|13
|
|
|
|
|
|Kick Boks
|6
|2
|5
|13
|
|
|
|
|
|Bocce Bowling Dart
|2
|4
|6
|12
|
|
|
|
|
|Oryantring
|1
|4
|4
|9
|
|
|
|
|
|İşitme Engelliler
|4
|2
|2
|8
|
|
|
|
|
|Triatlon
|2
|3
|3
|8
|
|
|
|
|
|Yelken
|1
|4
|2
|7
|
|
|
|
|
|Binicilik
|4
|2
|1
|7
|
|
|
|
|
|Basketbol
|3
|2
|2
|7
|
|
|
|
|
|Golf
|3
|-
|3
|6
|
|
|
|
|
|Modern Pentlanton
|1
|4
|1
|6
|
|
|
|
|
|Buz Pateni
|1
|4
|1
|6
|
|
|
|
|
|Okul Sporları
|1
|-
|4
|5
|
|
|
|
|
|Voleybol
|2
|1
|2
|5
|
|
|
|
|
|Sualtı Sporları
|2
|2
|1
|5
|
|
|
|
|
|Okçuluk
|1
|-
|3
|4
|
|
|
|
|
|Wushu
|-
|1
|2
|3
|
|
|
|
|
|Briç
|2
|-
|1
|3
|
|
|
|
|
|Atıcılık ve Avcılık
|1
|-
|2
|3
|
|
|
|
|
|Bilardo
|1
|-
|1
|2
|
|
|
|
|
|Görme Engelliler
|-
|-
|3
|3
|
|
|
|
|
|Zihinsel Engelliler
|-
|2
|-
|2
|
|
|
|
|
|Çim Hokeyi
|-
|-
|2
|2
|
|
|
|
|
|Hentbol
|-
|1
|-
|1
|
|
|
|
|
|Motosiklet
|-
|-
|1
|1